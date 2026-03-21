椰價崩小農破產！ 反制中資操控市場 泰國突襲「借名公司」

泰國政府點名15家中資企業，涉透過掛名股東控制當地椰子買賣，示意圖。（法新社）

綜合《亞洲新聞》（AsiaNews）、《泰國詢問報》報導，泰國政府近日點名15家中資企業，涉嫌透過掛名股東控制當地的椰子買賣，並透過壓低收購價格扭曲市場，使小型椰農幾乎喪失議價能力，對泰國經濟和農民造成衝擊，將加強打擊中資企業透過「借名持股」來經營當地企業，進而控制產業。

泰國西部農業地區的椰子價格近日直直落，從2020年的20泰銖（新台幣19.5元）跌至最低2泰銖（約新台幣2元），使許多小型椰農破產。

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泰國皇家警察中央調查局（CIB）3月6日在拉差汶里府（Ratchaburi）、北欖府（Samut Prakan）、巴吞他尼府（Pathum Thani）、龍仔厝府（Samut Sakhon）和曼谷等地，對15家中資企業及其10名泰國掛名股東進行調查，並突襲8處椰子倉庫及加工公司，這些場所是「借名公司」網路的核心。

這15家公司中有些公司已經運作了5至6年，有些則最近才成立。這15家公司在泰國股東的協助下，控制泰國椰子買賣市場， 並能左右價格，使農民幾乎喪失議價能力而難以獲利。

這些「人頭公司」是外國人非法規避泰國多數股權法規的手段，形式上由泰國公民持股，但 實際營運與決策權掌握在外資手中。泰國商業發展局局長彭朋（Poonpong Naiyanapakorn）受訪表示，利用泰國人充當股東掩護外資經營的情況「發生已久」，且已影響國家經濟安全、社會穩定與國際貿易秩序。

《亞洲新聞》報導，目前僅有6、7家大型公司控制著大部分的椰子買賣產業。泰國警方稱，這些公司以每顆2至5泰銖（新台幣2至4.9元）收購椰子，然後以每顆35至50泰銖（新台幣34元至49元）的價格出口到中國。

一些業內人士表示，目前超過80%的椰子批發貿易由中國資本控制，這種情況進一步縮小了小型椰農的議價空間。

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