間諜疑雲！男女2人組擅闖英國核潛艦基地 1人竟是伊朗人

克萊德皇家海軍基地的「先鋒級」潛艦。（美聯社檔案照）

美國與以色列對伊朗的軍事打擊行動持續之際，位於蘇格蘭的英國核潛艦基地，日前傳出外國人士試圖闖入事件，敏感的是，涉案的兩名嫌疑人包括一名伊朗人。

《美聯社》、《法新社》報導，蘇格蘭警方21日表示，一名34歲伊朗男子和一名31歲羅馬尼亞女子，19日試圖闖入蘇格蘭格拉斯哥西北方約64公里的克萊德皇家海軍基地（HM Naval Base Clyde）時被捕，已於21日起訴。《路透》報導指出，英國媒體稱這兩人疑似為伊朗間諜。

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這座位於蘇格蘭法斯蘭港（Faslane）的基地，是英國重要潛艦艦隊基地，4艘配備三叉戟（Trident）飛彈的先鋒級（Vanguard-class）潛艦均駐紮於此，是1990年代以來構成英國核嚇阻力的核心。

這起事件時值美以對伊朗戰爭已持續3週，英國20日允許美軍使用英國基地，打擊威脅荷姆茲海峽航行安全的伊朗軍隊，此舉為放寬對美軍在這場戰爭中使用英國基地的限制，此前英國政府僅允許美軍利用其基地，打擊攻擊英國基地和盟友的伊朗飛彈發射器。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告，英國政府這項決定是「參與侵略」、「置英國人性命於險境」。

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