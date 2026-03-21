為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    間諜疑雲！男女2人組擅闖英國核潛艦基地 1人竟是伊朗人

    2026/03/21 22:35 編譯管淑平／綜合報導
    克萊德皇家海軍基地的「先鋒級」潛艦。（美聯社檔案照）

    克萊德皇家海軍基地的「先鋒級」潛艦。（美聯社檔案照）

    美國與以色列對伊朗的軍事打擊行動持續之際，位於蘇格蘭的英國核潛艦基地，日前傳出外國人士試圖闖入事件，敏感的是，涉案的兩名嫌疑人包括一名伊朗人。

    《美聯社》、《法新社》報導，蘇格蘭警方21日表示，一名34歲伊朗男子和一名31歲羅馬尼亞女子，19日試圖闖入蘇格蘭格拉斯哥西北方約64公里的克萊德皇家海軍基地（HM Naval Base Clyde）時被捕，已於21日起訴。《路透》報導指出，英國媒體稱這兩人疑似為伊朗間諜。

    這座位於蘇格蘭法斯蘭港（Faslane）的基地，是英國重要潛艦艦隊基地，4艘配備三叉戟（Trident）飛彈的先鋒級（Vanguard-class）潛艦均駐紮於此，是1990年代以來構成英國核嚇阻力的核心。

    這起事件時值美以對伊朗戰爭已持續3週，英國20日允許美軍使用英國基地，打擊威脅荷姆茲海峽航行安全的伊朗軍隊，此舉為放寬對美軍在這場戰爭中使用英國基地的限制，此前英國政府僅允許美軍利用其基地，打擊攻擊英國基地和盟友的伊朗飛彈發射器。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告，英國政府這項決定是「參與侵略」、「置英國人性命於險境」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播