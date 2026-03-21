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    烏克蘭專家赴中東5國協助攔截無人機 澤倫斯基：派出228人

    2026/03/21 23:29 中央社
    烏克蘭SkyFall公司研發的P1-Sun攔截無人機，專門對付伊朗的見證者（Shahed）無人機。（法新社）

    烏克蘭SkyFall公司研發的P1-Sun攔截無人機，專門對付伊朗的見證者（Shahed）無人機。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他們已派遣200多名專家前往阿拉伯聯合大公國等5個中東國家協助當地攔截伊朗無人機，並就防空措施提供建議，基輔還預期將達成多項重要協議。

    路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過傳訊軟體WhatsApp對媒體記者發布語音訊息表示，烏克蘭的專家團隊已被派往阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和約旦。這些國家在近期中東戰爭成為伊朗攻擊目標。

    澤倫斯基指出，當地的防空系統用來對付彈道飛彈，烏克蘭專家則主要針對伊朗的見證者（Shahed）無人機襲擊潮。

    烏克蘭自從2022年遭到俄羅斯全面侵略以來，持續受到類似的大量廉價自殺式無人機攻擊，因此已發展出先進的無人機攔截能力。

    澤倫斯基表示：「我相信沒有人的經驗能和我們相比。」他說目前在中東有228名烏克蘭專家。

    澤倫斯基還說：「我們正在中東進行合作，包括與技術層面的領袖及各國國防部。總體來說，我們正在準備具重要性的安排和協議。」

    澤倫斯基並表示，基輔在中東地區提供協助，希望換取資金和技術，而美國也是前來求助的國家之一，烏克蘭專家便曾派往約旦的1座美軍基地。

    烏克蘭的國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）本週已親自前往上述5個中東國家，他今天稍早表示，烏方已與各國大致規劃出要達成「長期安全合作」的進一步步驟。

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