3週轟掉伊朗8000目標、130艘船艦！ 美司令：二戰後海軍最大殲滅量

美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）。（歐新社檔案照）

美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）21日表示，美軍對伊朗的打擊行動，迄今已經打擊8000多個目標，創下二戰後3週期間最大的海軍殲滅規模，並且持續「鎖定」瓦解德黑蘭威脅荷姆茲海峽航運安全的能力。

《以色列時報》報導，古柏在中央司令部21日發布的最新戰況說明影片中表示，伊朗數十年來威脅荷姆茲海峽的商貿自由往來，美軍現正鎖定瓦解這些能力；他舉出本週稍早，美軍向伊朗沿岸一處地下設施，投下多枚5000磅炸彈，「伊朗政權利用這處強化的地下設施，祕密儲存反艦巡弋飛彈、機動飛彈發射器以及其他軍備，對國際航運構成威脅」。

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他說，美軍摧毀了該設施和情報支援據點、以及用於監視船隻動態的飛彈雷達中繼站，「已削弱伊朗威脅荷姆茲海峽及其周邊地區航行自由的能力」，美軍「不會停止打擊這些目標」。

美國和以色列對伊朗的聯合軍事行動邁入第4週之際，古柏表示，開戰以來美軍已經打擊伊朗境內8000多個目標，包括130艘伊朗船艦，「是第二次世界大戰後，3週期間最大的海軍殲滅數量」，隨著美軍升高攻勢，伊朗的作戰能力正穩定降低。

古柏表示，美軍正在摧毀伊朗的飛彈、先進攻擊無人機，以及「伊朗的整個海軍」，如今「伊朗海軍已無法出海，戰術戰機無法升空，也失去像衝突爆發之初那樣，高頻率發射飛彈和無人機的能力」。他說，「我軍的進展顯而易見」。

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