為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    3週轟掉伊朗8000目標、130艘船艦！ 美司令：二戰後海軍最大殲滅量

    2026/03/21 21:45 編譯管淑平／綜合報導
    美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）。（歐新社檔案照）

    美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）。（歐新社檔案照）

    美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）21日表示，美軍對伊朗的打擊行動，迄今已經打擊8000多個目標，創下二戰後3週期間最大的海軍殲滅規模，並且持續「鎖定」瓦解德黑蘭威脅荷姆茲海峽航運安全的能力。

    《以色列時報》報導，古柏在中央司令部21日發布的最新戰況說明影片中表示，伊朗數十年來威脅荷姆茲海峽的商貿自由往來，美軍現正鎖定瓦解這些能力；他舉出本週稍早，美軍向伊朗沿岸一處地下設施，投下多枚5000磅炸彈，「伊朗政權利用這處強化的地下設施，祕密儲存反艦巡弋飛彈、機動飛彈發射器以及其他軍備，對國際航運構成威脅」。

    他說，美軍摧毀了該設施和情報支援據點、以及用於監視船隻動態的飛彈雷達中繼站，「已削弱伊朗威脅荷姆茲海峽及其周邊地區航行自由的能力」，美軍「不會停止打擊這些目標」。

    美國和以色列對伊朗的聯合軍事行動邁入第4週之際，古柏表示，開戰以來美軍已經打擊伊朗境內8000多個目標，包括130艘伊朗船艦，「是第二次世界大戰後，3週期間最大的海軍殲滅數量」，隨著美軍升高攻勢，伊朗的作戰能力正穩定降低。

    古柏表示，美軍正在摧毀伊朗的飛彈、先進攻擊無人機，以及「伊朗的整個海軍」，如今「伊朗海軍已無法出海，戰術戰機無法升空，也失去像衝突爆發之初那樣，高頻率發射飛彈和無人機的能力」。他說，「我軍的進展顯而易見」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播