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    「殭屍船」現蹤荷姆茲海峽 冒用報廢船「賈邁爾號」成功闖關

    2026/03/21 21:14 編譯管淑平／綜合報導
    11日在荷姆茲海峽附近的貨輪。示意圖，與本新聞無關。（路透檔案照）

    11日在荷姆茲海峽附近的貨輪。示意圖，與本新聞無關。（路透檔案照）

    伊朗戰爭威脅攸關全球能源貿易的荷姆茲海峽航運安全，一艘自稱是液化天然氣運輸船的貨輪，20日成功通過該處海域，但實際上，這艘船可能是冒用一艘報廢船隻的身分。此舉也顯示，航運業為了通過荷姆茲海峽，使用的避險策略正隨著戰事發展而演變。

    《彭博》21日報導，根據船舶追蹤數據，這艘船自稱為液化天然氣運輸船「賈邁爾號」（Jamal），20日上午已經駛離荷姆茲海峽；然而，市場人士以及港務代理紀錄顯示，真正的「賈邁爾號」油輪早已於去年10月在印度一座拆船場靠岸報廢，現在正在拆解。

    20日通過荷姆茲海峽的該艘貨船，很可能是所謂的「殭屍船」，即偽裝成已報廢合法船隻身份。這是伊朗戰爭爆發以來，所知首見利用這種手法通過荷姆茲海峽。伊朗的攻擊威脅已使這處水域成高風險區，航運幾乎停擺。

    該艘替身船最早在3月13日以「賈邁爾號」身分出現，當時標示該船位置在阿曼灣，目的地為阿曼的蘇哈爾港（Sohar），之後訊號中斷數日，進入「暗船」（dark vessel）狀態，即關閉船舶自動識別系統（AIS），直到3月20日訊號再度出現，這時位置在阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah）附近的波斯灣，這次未明確標示目的地。最後一次發出訊號則是在20日，在伊朗東南沿岸外海。

    過去曾有利用「殭屍船」進行遭制裁石油貿易活動，這次以這種方式通過荷姆茲海峽，為這類船隻利用模式再添一例。此案例罕見之處也在於，液化天然氣運輸船專用性更高、數量有限，規避航跡追蹤的「暗船」手法，過去大多出現在向中國出售的俄羅斯天然氣運輸。

    目前尚無法確認該艘「殭屍船」真正身份，以及是否確實為液化天然氣運輸船、或者是其他形式的船隻。船舶管理公司未回應此事。

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