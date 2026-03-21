中東瀕臨大戰？伊朗3線激戰 波灣國家耐性恐耗盡

沙烏地阿拉伯外交大臣費瑟指，德黑蘭嚴重誤判情勢，「沙烏地及其夥伴擁有強大實力，我們的耐心並非無限」。（路透）

香港《南華早報》21日指出，自伊朗戰爭爆發三週以來，對能源設施的攻擊，導致多條戰線上的針鋒相對不斷升級，已將中東拖入區域衝突的邊緣，尤其波斯灣各國對伊朗攻擊的耐性正逐漸耗盡。與此同時，專家評估伊朗應不會「過度行動」，以免美國展開地面行動，屆時德黑蘭恐將無力應對。

以色列18日攻擊伊朗的全球最大天然氣凝析油氣田南帕爾斯氣田（South Pars）後，伊朗隨即展開報復，襲擊卡達的天然氣加工設施，並在阿拉伯和穆斯林國家外交部長齊聚沙烏地阿拉伯首都利雅德討論衝突之際發動攻擊。更重要的是，伊朗首次將利雅德位於紅海沿岸的主要煉油廠列入打擊目標，此舉表明伊朗有能力將封鎖範圍，從荷姆茲海峽擴大到紅海入口處的曼德海峽，從而切斷該地區的主要替代航道。

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近日，以色列也對黎巴嫩南部發動地面入侵，因為該國政治與軍事組織「真主黨」先前因伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡而介入衝突。伊拉克同樣淪為戰場，伊朗支持的民兵組織與美國交火，而庫德族忙著應對伊朗伊斯蘭革命衛隊跨國攻擊。夾在兩國之間的敘利亞革命政府正觀望局勢，大馬士革當局已在其與黎巴嫩接壤的邊境集結兵力，避免遭以色列入侵黎巴嫩行動波及，同時透過外交管道與巴格達當局溝通，阻止與伊朗結盟的伊拉克民兵襲擊敘利亞領土。

紐約智庫「蘇凡中心」資深中東研究員、前美國國會研究服務處分析師卡茨曼（Kenneth Katzman）認為，德黑蘭已在荷姆茲海峽造成混亂，並在戰略上取得巨大成功，但預計不會過度行動，例如在葉門叛軍組織「青年運動」協助下封鎖紅海，因為這麼做可能會促使美國總統川普下令，對伊朗海岸線發動地面入侵。

與普遍認為地面入侵將使美軍陷入泥淖的觀點相反，卡茨曼認為，這實際上對伊朗才是一場噩夢，因為伊朗軍隊訓練不足，且裝備極其簡陋，缺乏抵禦美軍進攻所需的火砲和裝甲。此外，鑑於美國和以色列戰機在伊朗領空的「大量存在」，德黑蘭也難以集結兵力。德黑蘭意識到自身阻止美軍佔領伊朗港口、島嶼和荷姆茲海峽沿岸地帶的能力「有限」，應不會想挑起事端。儘管如此，攜手青年運動製造「新戰區」，仍是德黑蘭的「戰略儲備」。

值得注意的是，中東局勢尚未徹底崩潰，部分原因是該地區其他國家，在伊朗無人機和飛彈直接攻擊下仍保持克制，拒絕捲入衝突。然而，隨著波斯灣地區的能源基礎設施逐一癱瘓，經濟命脈被扼殺下，沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，如今面臨來自美國右派政客和媒體施壓，要求進行反擊。

阿聯總統外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）證實，阿聯正與華府磋商，強調「我們都有責任確保貿易和能源的暢通」。沙烏地外交大臣費瑟也不諱言，德黑蘭嚴重誤判情勢，「伊朗的算盤錯了，它以為波灣國家無法應對。沙烏地及其夥伴擁有強大實力，我們的耐心並非無限。（反擊）可能是一天、兩天，也可能是一星期，我不能說具體時間」。

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