美參院民主黨人內鬨白熱化 進步派逼宮舒默交棒少數黨領袖

美國國會參議院少數黨（民主黨）領袖舒默20日抵達華府國會山莊內的參院議事廳。（美聯社）

《華爾街日報》獨家披露，談判風格與期中選舉策略所引發的憂慮，已促使部分美國國會民主黨人醞釀、甚至研議，如何能讓大老、紐約州聯邦參議員舒默（Chuck Schumer），交出重要的參議院少數黨（民主黨）領袖此一要職。

知情人士透露，康乃狄克州聯邦參議員、民主黨左派新星墨菲（Chris Murphy）日前在與進步派倡議人士餐敘時透露，部分參院民主黨人已著手做非正式統計，以了解是否能在將舒默逼離國會領導階層上，爭取到足夠支持。

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儘管舒默的參院少數黨領袖寶座目前依然穩當，但他被爆疑似被黨內同僚串聯逼宮，依然令人側目，因為爆料顯示，參院民主黨人間的挫敗感，已經高到讓部分民主黨人積極考慮要換掉舒默。

知情人士說，有一群民主黨籍參議員與高階顧問，愈來愈不滿舒默的領導作風；其中包括曾爭取代表民主黨問鼎白宮的麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren），以及明尼蘇達州參議員史密斯（Tina Smith）。根據了解，華倫已主動與其他民主黨籍參議員搭話，以了解他們對舒默的不滿程度；至於史密斯也同樣熱衷相關話題，她顧問甚至還與其他參院幕僚談到逼宮舒默的各種劇本。

墨菲、華倫與史密斯都是名為「鬥陣俱樂部」（Fight Club）的聊天群組的成員，這個集結數名自由派民主黨參議員、對舒默的期中選舉策略特別光火的小圈子，深信舒默在某些關鍵選區偏袒中間派候選人，以及漠視忽略了一群非主流新人所激發的熱情；「鬥陣俱樂部」打算施壓舒默更積極反對共和黨籍的美國總統川普，以及在今年期中選舉中支持更多民粹主義參議員候選人。

舒默19日受訪時淡化來自參院同志間的不滿之聲，指稱所有國會領導人都會招致批評，並說自己在民主黨團內獲得「深邃且堅實」的支持，因為他被認為在協助民主黨在期中選舉中奪回參院主控權上表現不俗。民主黨目前在參院掌握47席，共和黨53席。至於參院同志討論要讓參院民主黨領袖換人做做看，舒默說，沒聽過這些事。

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