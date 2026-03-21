伊朗朝印度洋英美基地射飛彈 警告阿聯勿允打擊波灣小島

突圍2026年3月8日，美國空軍C-17A運輸機降落在英格蘭的皇家空軍基地。此前，英國首相已批准華盛頓使用位於印度洋的迪戈加西亞島的飛彈發射井。 （AFP）

伊朗半官方通訊社今天報導，伊朗已向位於印度洋的狄耶戈加西亞 （Diego Garcia）上設立的英美聯合軍事基地發射2枚彈道飛彈。但美國媒體稍早報導，伊朗並未命中目標。

路透社報導，伊朗通訊社梅爾社（Mehr）表示，攻擊狄耶戈加西亞基地是「重要一步，…顯示伊朗的飛彈射程超出敵人先前想像」。

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不過「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早報導，伊朗朝這座基地發射了2枚中程彈道飛彈，但皆未擊中。

另據法新社報導，伊朗軍方今天警告阿拉伯聯合大公國，勿再允許從其領土攻擊波斯灣上鄰近戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的2座主權有爭議島嶼，否則將對阿聯發動猛烈打擊。

伊朗軍方的作戰指揮單位「封印先知」（Khatam Al-Anbiya）透過伊朗通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）發布聲明表示：「我們警告阿拉伯聯合大公國，若再有任何從其領土對波斯灣的伊朗島嶼阿布穆沙（Abu Musa）和大通布島（Greater Tunb）發動的侵略，伊朗強大的武裝部隊將讓阿聯的拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）受到猛烈打擊。」

阿布穆沙和大通布島位於荷莫茲海峽入口附近，阿聯聲稱擁有其主權，但這2座島由伊朗實際控制，長期以來是兩國爭端。

2月28日美國與伊朗開戰後，德黑蘭指控波斯灣國家允許美軍從其領土發動攻擊，並多次對這些國家內的所謂美國目標進行飛彈和無人機攻擊。

波斯灣國家則一再否認指控，並表示即使在戰前也不會允許其領土和領空用於攻擊伊朗。

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