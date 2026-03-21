為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國60天免簽違法濫用頻傳 擬砍半縮為30天嚴審

    2026/03/21 19:57 中央社
    泰國研議將60天免簽砍半為30天。（情境照）

    泰國研議將60天免簽砍半為30天。（情境照）

    泰國近年頻傳外國旅客以免簽入境卻從事非法工作或涉及詐騙，外交部與相關單位組成的簽證政策委員會檢討後認為，60天免簽停留期過長，已超出一般旅遊需求，研擬將停留期限縮短為30天。

    泰國政府正研議收緊觀光免簽政策，曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，將向內閣提案，把目前外國旅客免簽停留期限，從60天縮短為30天，以防止濫用與潛在的安全風險。

    報導指出，針對多國實施的60天免簽措施，希哈薩表示，從實務角度來看，「30天已能滿足大多數旅客需求」。

    他表示，官員近期赴普吉島等觀光景點訪查時接獲業者反映，不少外籍人士利用免簽期在當地從事違法行為，包括透過掛名持股經營僅限泰國人從事的行業，或以人頭方式持有房地產，衝擊市場秩序。

    另外，泰國近期加強打擊跨境詐騙時，也發現部分嫌犯是以觀光簽證入境，並利用較長時間在境內活動，或跨境往返鄰國，而增加執法難度。政府因此認為須收緊政策，防堵制度漏洞。

    根據提案內容，未來免簽入境的旅客將可停留30天，若有需要，則可申請延長30天。目前台灣民眾赴泰免簽可停留60天。

    泰國當局強調，政策並非針對特定國家或族群，而是全面適用所有享有免簽待遇的國家，以維持制度公平性。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播