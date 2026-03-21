泰國60天免簽違法濫用頻傳 擬砍半縮為30天嚴審

泰國研議將60天免簽砍半為30天。（情境照）

泰國近年頻傳外國旅客以免簽入境卻從事非法工作或涉及詐騙，外交部與相關單位組成的簽證政策委員會檢討後認為，60天免簽停留期過長，已超出一般旅遊需求，研擬將停留期限縮短為30天。

泰國政府正研議收緊觀光免簽政策，曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，將向內閣提案，把目前外國旅客免簽停留期限，從60天縮短為30天，以防止濫用與潛在的安全風險。

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報導指出，針對多國實施的60天免簽措施，希哈薩表示，從實務角度來看，「30天已能滿足大多數旅客需求」。

他表示，官員近期赴普吉島等觀光景點訪查時接獲業者反映，不少外籍人士利用免簽期在當地從事違法行為，包括透過掛名持股經營僅限泰國人從事的行業，或以人頭方式持有房地產，衝擊市場秩序。

另外，泰國近期加強打擊跨境詐騙時，也發現部分嫌犯是以觀光簽證入境，並利用較長時間在境內活動，或跨境往返鄰國，而增加執法難度。政府因此認為須收緊政策，防堵制度漏洞。

根據提案內容，未來免簽入境的旅客將可停留30天，若有需要，則可申請延長30天。目前台灣民眾赴泰免簽可停留60天。

泰國當局強調，政策並非針對特定國家或族群，而是全面適用所有享有免簽待遇的國家，以維持制度公平性。

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