英國夫婦涉間諜德黑蘭服刑 家屬控中東戰火淪「人肉盾牌」

遭伊朗以間諜罪判刑、監禁的英國佛曼夫婦。（路透檔案照）

去年1月在伊朗被控間諜罪遭監禁的一對英國夫妻，其家人20日控訴，在美國、以色列對伊朗的戰爭中，兩人被當作「人肉盾牌」，處境隨戰火持續而惡化。

《路透》20日報導，這對英國夫妻林賽（Lindsay Foreman）與克雷格．佛曼（Craig Foreman），去年1月騎機車環遊世界途中，在伊朗境內遭逮捕，隨後被控從事間諜活動，判處10年徒刑。兩人皆否認間諜罪指控。

請繼續往下閱讀...

佛曼夫婦的家屬20日表示，在最近的戰事中，兩人被當成「有效的人肉盾牌」，克雷格所處的德黑蘭伊文監獄（Evin Prison）附近發生爆炸，震碎克雷格居住的牢房窗戶，牆面也被震垮，囚犯只能躲到床下避難。

克雷格的兒子班奈特（Joe Bennett）說，父母被關在狹小牢房中，老鼠、蟑螂出沒，睡在沒有床墊的金屬床架上，長期處於疼痛和惡劣環境之中，現在又經常有無人機群盤旋，「天空中時常出現多達600架無人機，持續發出令人抓狂的嗡鳴聲」。

班奈特曾向英國政府遊說營救父母，本月稍早在華府召開的一場記者會上，他表示父母感覺被拋棄，政府除了基本的領事協助之外，幾乎沒有實質作為；他並透露，本週與英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）會面，古柏僅給他「拖延和不確定性」的回應。

英國政府先前已譴責伊朗對佛曼夫婦的判刑，針對家屬的最新指控，外交部發言人聲明回應，在伊朗遭拘留英國公民的福祉，一直、「在當前中東情勢期間也是」政府的優先要務，並重申伊朗該判決「完全無正當性」，且令人無法接受，會持續努力施壓德黑蘭釋放兩人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法