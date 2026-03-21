挾荷姆茲意圖控制中東能源 伊朗自認勝券在握

荷姆茲海峽是全球3分之1石油運輸的貿易通道，伊朗正據以對抗美以兩國軍事行動。（路透）

《華爾街日報》（WSJ）20日報導，美國和以色列聯手攻擊伊朗屆滿3週，伊朗政權相信自己正在贏得戰爭，並有能力迫使美國接受一項協議，從而鞏固伊朗在未來幾十年對中東能源資源的統治地位。然而，這種態度或許是德黑蘭對川普的決心，以及對以色列打擊德黑蘭殘存領導層和軍事能力的危險誤判。

WSJ指出，儘管美國和以色列樂觀宣稱已摧毀伊朗飛彈發射裝置和庫存，但伊朗仍保留每天向中東發射數十枚彈道飛彈和更多無人機的能力。與10天前相比，近幾日襲擊頻率不但沒有下降，反而上升，對卡達、沙烏地阿拉伯、科威特、巴林和阿拉伯聯合大公國關鍵能源設施造成災難性破壞，而伊朗自身的石油出口卻持續飆升。

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德黑蘭認為，隨著川普的戰鬥意志逐漸消退，伊朗有機會控制中東的能源，包括控制荷姆茲海峽。

伊朗國會國家安全委員會發言人雷札伊（Ebrahim Rezaei）20日與軍方指揮官會晤後表示，由於德黑蘭「專注於懲罰侵略者」，任何與美國的談判都已被排除在外。其他伊朗領袖也同樣表現得信心滿滿，外交部長阿拉奇甚至將伊朗比喻為美國的「另一個越南」。

伊朗問題分析師埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）說道：「伊朗人不願結束這場戰爭，因為他們吸取一個重要的教訓，他們可以相對輕鬆且廉價地造成巨大的破壞和混亂，他們現在希望全世界也吸取這個教訓。」

然而，這種言論或許低估華府的決心。

曾在川普第一任期內擔任白宮中東特使的葛林布拉特（Jason Greenblatt）指出：「（德黑蘭）這種傲慢很危險，因為他們不夠聰明，不明白川普總統絕不會讓他們得逞。他們不明白他願意走多遠」。他強調，「這可能會付出巨大的代價，但如果不解決這個問題，在未來很多年裡，代價將會高得多」。

德黑蘭近日提出的結束戰爭條件包括：美國及其盟國支付巨額賠款，以及美軍撤離該地區。他們也呼籲將荷姆茲海峽變成伊朗的收費站，控制全球3分之1的船運原油。

伊朗代理總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）表示，伊朗計畫賦予荷姆茲海峽「新地位」，要求所有過往船隻向德黑蘭繳納通行費，「伊朗將從一個受制裁的國家轉變為該地區乃至世界範圍內日益強大的力量。我們將制裁那些妄圖稱霸的傲慢勢力」。

WSJ直言，很難想像美國或波斯灣國家會接受這樣的安排。川普曾多次誓言要重新開放荷姆茲海峽，必要時甚至不惜動用武力，並已下令陸戰隊遠征部隊前往中東。

軍事專家表示，在無人機和便攜式反艦飛彈時代，奪回荷姆茲海峽絕非易事，但並非不可能。美國空軍退役中將、華府智庫「密契爾航太研究所」所長德普圖拉（David Deptula）指出，由於美國擁有空中優勢，現在可以進行全天候的情報和監視飛行，再加上對伊朗武器系統的快速打擊，可能會起到決定性作用，「這不會一蹴而就，但隨著時間推移，荷姆茲海峽的航運將恢復到衝突爆發前的水平，估計只需幾週時間」。他強調：「伊朗人最終不會控制海峽，我們會。」

倫敦智庫皇家國際事務研究所中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，允許伊朗最終控制這條戰略水道的地緣政治後果是不可接受的，「如果美國臨陣脫逃，任由伊朗繼續其慣用的伎倆——挾持所有人為人質——那麼這場戰爭對美國和川普來說將是一場徹頭徹尾的失敗」。

外交官和分析人士表示，即便川普迫於市場或選民的壓力，允許伊朗繼續控制荷姆茲海峽，這種安排也難以長期維持，勢必引發新一輪戰爭。

總部位於杜拜的卡瑪能源諮詢公司執行長米爾斯表示：「這對波斯灣國家來說絕非可以容忍或接受的局面，波灣地區的許多能源客戶——甚至包括中國——也無法容忍或接受，更不用說印度和日本」。他說，即使對美國而言，這種恥辱遲早也會促使川普或其他官員捲土重來，試圖改變現狀。

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