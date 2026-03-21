美對伊朗戰爭目標多變 最新說法與時程演變一次看懂

美國總統川普及政府高層官員就美國、以色列對伊朗的戰爭，提出了不斷轉變的目標和理由，批評者指出，這顯示出當局對這場衝突及相關後果缺乏規劃。（法新社）

美國總統川普及政府高層官員就美國、以色列對伊朗的戰爭，提出了不斷轉變的目標和理由，批評者指出，這顯示出當局對這場衝突及相關後果缺乏規劃。

美方陳述的目標和預期時間表一直在變化，包括推翻伊朗政府、削弱伊朗的軍事、安全、核能力和區域影響力，以及支持以色列的利益。以下是路透社彙整川普如何描述戰爭目標和時間表的演變。

請繼續往下閱讀...

●2月28日：呼籲伊朗人民推翻政府

在美以發動攻擊之際，川普在社群媒體的影片中表示，伊朗人民應該「接管」他們國家的治理權。他補充說：「這可能是你們好幾個世代以來唯一的機會。」

川普將這次攻擊描述為「重大作戰行動」。

●2月28日：削弱伊朗的軍事與影響力

川普表示，華府將剝奪伊朗擁有核武的能力，儘管德黑蘭當局堅稱伊朗的核計畫是用於和平目的。伊朗沒有核武器，而美國則擁有。以色列也普遍被外界視為中東唯一擁有核武的國家。

川普堅稱將終結他所稱的德黑蘭彈道飛彈威脅。他說：「我們將摧毀他們的飛彈，並將他們的飛彈工業夷為平地…我們將殲滅他們的海軍。」

他聲稱，伊朗的遠程飛彈「現在可以威脅到我們在歐洲非常要好的朋友和盟友、我們駐紮在海外的部隊，且可能很快就能打到美國本土。」

他的言論呼應了前總統小布希（George W. Bush）為伊拉克戰爭提出的理由。然而，無論是專家還是美國情報機構都不支持川普的說法，兩者都評估伊朗的彈道飛彈計畫距離威脅美國本土還有數年之遙。

●3月2日：不斷變化的時間表

川普表示，戰爭預計將持續4到5週，但也可能更長。

川普在白宮說：「我們進度大幅超前。但無論時間多長都沒關係。不惜一切代價。」

川普在一則社群媒體貼文中，稱美國的彈藥「供應幾乎無限」，且「僅用這些補給，戰爭就可以『永遠』打下去，而且非常成功。」

川普在致國會的通知中並未提供時間表。川普早先告訴英國「每日郵報」（Daily Mail），戰爭可能需要「4週或更短」時間，接著告訴「紐約時報」是4到5週，隨後又改口說可能需要更長時間。

●3月2日：盧比歐稱美國參戰因以色列先動手

國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴記者，以色列攻擊伊朗的決心迫使華府發動攻擊。

盧比歐說：「我們知道將會有一次以色列的行動，我們知道這將引發對美軍的攻擊，而且我們知道，如果我們不在他們發動攻擊前先發制人，我們將會遭受更高的傷亡。」

●3月3日：川普與盧比歐說法矛盾

川普表示，他下令美軍加入以色列對伊朗的攻擊，是因為他認為伊朗即將先發動攻擊。

他說：「可能是我迫使他們（以色列）動手的…如果我們不這麼做，他們（伊朗）就會率先攻擊。」

●3月4日：呼籲「摧毀」安全基礎設施

五角大廈首長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，目標是「摧毀伊朗的攻擊性飛彈、摧毀伊朗的飛彈生產、摧毀海軍和其他安全基礎設施。」

●3月6日：要求「無條件投降」

川普在社群媒體上寫道：「除了無條件投降，不會有任何與伊朗的協議。」

●3月8日至11日：既是「剛開始」也是「差不多完成」

赫格塞斯在3月8日播出的哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問中表示，對伊朗的攻擊「才剛剛開始」。

一天後，川普告訴同一家電視網：「我認為戰爭已經非常完整，差不多了。」

同日稍晚，川普告訴記者：「我們在很多方面已經贏了，但我們贏得還不夠。」當被問及戰爭是剛開始還是已完成時，他說：「嗯，我想可以說兩者都是。」

3月11日，川普再次表示他認為美國已經贏了，但「我們得完成這項工作。」

●3月13日：對伊朗國內起義的呼籲轉趨保守

在3月13日的一次採訪中，川普告訴福斯新聞（Fox News），戰爭何時結束將取決於他的「直覺」。

川普對伊朗人民推翻政府的呼籲轉趨保守。他說：「所以我真的認為，對於沒有武器的人民來說，那是一個很難攀越的障礙。」

●3月19日：赫格塞斯稱沒有時間框架

赫格塞斯表示，華府並未為戰爭設定時間框架，將由川普決定何時停止。

這位五角大廈首長說：「我們不想設定一個明確的時間框架。最終將由總統選擇，在我們說『我們已經達成我們需要的目標』時結束。」

●3月20日：川普稱考慮逐步結束行動但拒絕停火

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「在我們考慮逐步結束我們偉大的軍事行動之際，我們已非常接近達成我們的目標。」當天稍早，川普被問及戰爭時告訴記者：「我不想停火。」（編譯：李佩珊）1150321

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法