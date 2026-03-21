川普稱擬逐步結束對伊朗行動 海峽維安應由他國負責

美國總統川普今天表示，在對伊朗開戰3週後，他正考慮「逐步結束」軍事行動，但警告荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將需要由其他國家來負責維安。（美聯社）

美國總統川普今天表示，在對伊朗開戰3週後，他正考慮「逐步結束」軍事行動，但警告荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將需要由其他國家來負責維安。

法新社報導，川普的這番言論是他迄今為止對結束衝突所釋放的最強烈信號，但此時關鍵的石油通道荷莫茲海峽實際上仍處於封鎖狀態，且數千名美軍陸戰隊員正前往中東。

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川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「在我們考慮逐步結束我們在中東針對伊朗恐怖政權的偉大軍事行動之際，我們已非常接近達成我們的目標。」

他強調，美國用不著荷莫茲海峽，若有必要，應由使用這條航道的其他國家負責守衛與維安。

川普先前曾對這場戰爭提出包含伊朗政權更迭在內等不斷變動的目標，如今他將目標列為確保伊朗永遠無法取得核武、摧毀伊朗飛彈庫、海軍、空軍及工業基礎，以及保護波斯灣盟友。

川普不久前曾斥北大西洋公約組織（NATO）盟友為「懦夫」，因他們未能響應他確保荷莫茲海峽安全的呼籲。伊朗目前掌控對荷莫茲海峽的實質扼制權。

79歲的川普突然宣布考慮縮減行動規模的僅約1小時前，才排除與這個伊斯蘭共和國達成停火協議。

川普在與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）準備一同前往佛羅里達州度過週末時，在白宮告訴記者：「我認為我們已經贏了。」

「我不想達成什麼停火。你知道，當你實際上正把對方打得落花流水時，你是不會停火的。」

針對新聞網站Axios報導指川普正考慮占領或封鎖伊朗關鍵石油樞紐哈格島（Kharg Island），以施壓德黑蘭當局重啟荷莫茲海峽一事，川普則未予證實。

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