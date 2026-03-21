川普「珍珠港」玩笑日學者震驚 葉耀元：台人別誤判日輿情

日本首相高市早苗（左）、美國總統川普（右）。（彭博）

美國總統川普19日與日本首相高市早苗在白宮會談，面對日本記者提問美軍襲擊伊朗未先通報盟友一事，開玩笑稱「當年你們突襲珍珠港時，不也沒告訴我們嗎？」此話一出，許多日本學者、政治人物等皆感到震驚。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，日國內也有反美、反戰派，但目前日本人共識即為高市早苗的「親美抗中」，提醒台人對其國內輿情須有正確了解。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，同時間日本國內的輿論也多在批判那位記者哪壺不開提哪壺，畢竟正常來說，沒有一個國家會把自己的突擊行動跟其他國家分享。

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葉耀元分析，日本國內當然也有反戰派、反美派，甚至是對美國在東亞佈局俱存質疑的人們。有東京大學教授直言，川普甚至可能說出像「廣島和長崎也沒什麼問題吧」等言論。但日本的選票已經證明，目前高市的「親美抗中」政策是日本人的共識決，接著強調「所以我也希望台灣的民眾對日本的輿情有正確的了解，而不是覺得日本多數人都在質疑美國」。

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