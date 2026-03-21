為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普「珍珠港」玩笑日學者震驚 葉耀元：台人別誤判日輿情

    2026/03/21 11:55 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗（左）、美國總統川普（右）。（彭博）

    日本首相高市早苗（左）、美國總統川普（右）。（彭博）

    美國總統川普19日與日本首相高市早苗在白宮會談，面對日本記者提問美軍襲擊伊朗未先通報盟友一事，開玩笑稱「當年你們突襲珍珠港時，不也沒告訴我們嗎？」此話一出，許多日本學者、政治人物等皆感到震驚。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，日國內也有反美、反戰派，但目前日本人共識即為高市早苗的「親美抗中」，提醒台人對其國內輿情須有正確了解。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，同時間日本國內的輿論也多在批判那位記者哪壺不開提哪壺，畢竟正常來說，沒有一個國家會把自己的突擊行動跟其他國家分享。

    葉耀元分析，日本國內當然也有反戰派、反美派，甚至是對美國在東亞佈局俱存質疑的人們。有東京大學教授直言，川普甚至可能說出像「廣島和長崎也沒什麼問題吧」等言論。但日本的選票已經證明，目前高市的「親美抗中」政策是日本人的共識決，接著強調「所以我也希望台灣的民眾對日本的輿情有正確的了解，而不是覺得日本多數人都在質疑美國」。

    相關新聞請見︰

    川普提「珍珠港」 高市冷靜以對

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播