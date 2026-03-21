美主導區域國防工業韌性聯盟召開會議 台灣派員參與

美國主導的區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）本週稍早以視訊方式召開第二屆年度全體大會，美國戰爭部今天發布聯合聲明指出，各成員國承諾加強國防工業基礎整合，以降低供應鏈風險；官員也透露，台灣以顧問身分出席會議。（法新社資料照）

美國主導的區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）本週稍早以視訊方式召開第二屆年度全體大會，美國戰爭部今天發布聯合聲明指出，各成員國承諾加強國防工業基礎整合，以降低供應鏈風險；官員也透露，台灣以顧問身分出席會議。

美國於2024年主導成立新的區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（PIPIR），以強化國防工業韌性。

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戰爭部今天發布的聯合聲明指出，「印太產業韌性夥伴」成員國的軍備官員及其他政府高層官員3月18日以視訊方式舉行第二屆年度全體大會，重申致力加速國防工業合作的承諾，同時也批准泰國、英國加入。

聲明寫道，與會各國討論了當前全球國防工業基礎在產能短缺、韌性方面的挑戰，並進一步重申承諾，將探索夥伴關係內的所有途徑來加強國防工業基礎整合，以降低供應鏈風險、擴大前沿後勤維護能力、消除影響合作的政策及監管障礙，並加速關鍵系統與零組件的生產。

根據聲明，在強化夥伴關係並提升印太及全球的國防工業韌性方面，將探討在日本設立F100/F110引擎前沿維修中心的可能性，為美國空軍及夥伴國家在該地區操作的F-15與F-16武器平台提供後勤支援；推進在韓國設立CH-47契努克（Chinook）T-55引擎維修中心；美、日建立新的固體火箭引擎（SRM）生產倡議；支援區域共同生產契機，探索涵蓋多種任務類型的模組化無人機計畫等。

戰爭部官員先前證實，台灣以顧問（advisor）身分參與PIPIR，並說「台灣的國防工業基礎在印太地區扮演關鍵角色」。

對於台灣是否出席18日的全體會議，戰爭部一名官員今天以背景方式回覆中央社記者提問表示，台灣以顧問身分出席會議，但目前不提供與會人員的更多細節。

這名官員指出，PIPIR目前的參與成員包括澳洲、加拿大、德國、義大利、日本、立陶宛、荷蘭、紐西蘭、挪威、菲律賓、韓國、新加坡、瑞典、泰國、英國及美國。

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