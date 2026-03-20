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    首頁 > 國際

    烏克蘭軍事專家進駐波灣5國 協助對抗伊朗無人機

    2026/03/20 21:16 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭的攔截型無人機P1-Sun。（彭博檔案照）

    烏克蘭的攔截型無人機P1-Sun。（彭博檔案照）

    伊朗在當前與美國和以色列的戰爭中，大量使用無人機攻擊周邊國家，使烏克蘭在烏俄戰爭中發展的反無人機技術受到矚目。烏國高層官員20日表示，烏國軍事專家已經在中東5個國家，協助對抗無人機的威脅。

    《以色列時報》報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）近日訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和約旦等5國，他20日發文表示，「在國安與國防委員會協調下，烏克蘭軍事專家正在每一個國家行動」，「已部署攔截器以保護民用和關鍵基礎設施，也正在擴大覆蓋範圍」。

    根據烏梅洛夫的發文，烏國軍事專家在這5國的工作，聚焦兩個領域，第一是運用烏克蘭的技術，對抗空中威脅，尤其是無人航空載具攻擊；第二是與相關國家諮商，評估安全情勢，並且研擬務實可行的防空解決方案。

    烏國總統澤倫斯基日前表示，已有伊朗鄰國、歐洲和美國等11個國家，尋求烏國協助和建議，烏國派出201名反無人機軍事專家到中東，協助因應伊朗的自殺式無人機。烏梅洛夫20日的發文表示，烏克蘭與支持烏國、維護其獨立的國家，一起捍衛生命和主權，並且尋求強化與盟邦的安全夥伴關係。

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