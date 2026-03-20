歐日加7國發聲願助確保荷姆茲海峽安全 穩定能源市場

歐洲主要國家、日本及加拿大發表聯合聲明，願投入適當努力確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）通行安全。（路透檔案照）

歐洲主要國家、日本及加拿大今天發表聯合聲明表示，他們將投入適當努力，以確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的安全通行，並將採取措施穩定能源市場。

路透社報導，繼英國、法國、德國、義大利、荷蘭與日本今天稍早發布聯合聲明以確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）能安全通行後，加拿大也加入他們的行列。

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這7個國家發表聯合聲明指出：「我們以最嚴厲的措辭譴責伊朗近期對波斯灣無武裝商船的攻擊、對包括石油與天然氣設施在內的民用基礎建設的襲擊，以及伊朗軍隊實質上封鎖荷姆茲海峽的行為。」

聯合聲明還寫道：「我們對衝突升級表達深切關切。呼籲伊朗立即停止威脅、布設水雷、無人機與飛彈攻擊，以及其他阻礙商船通過荷姆茲海峽的行動。」

聲明中說：「包括聯合國海洋法公約在內，航行自由是國際法的基本原則。」

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷姆茲海峽，導致這個重要商業航道陷入癱瘓。

美國總統川普（Donald Trump）近日曾敦促部分國家和北大西洋公約組織（NATO），協助確保荷姆茲海峽的開放及安全。

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