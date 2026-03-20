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    23國聯手！「歐洲刑警組織」瓦解暗網詐騙網 主嫌人在中國

    2026/03/20 20:42 編譯管淑平／綜合報導
    歐洲刑警組織破獲暗網詐騙平台。示意圖。（歐新社檔案照）

    歐洲刑警組織破獲暗網詐騙平台。示意圖。（歐新社檔案照）

    歐盟執法機關「歐洲刑警組織」（Europol）20日宣布，瓦解一個「暗網」（dark web）平台，以聲稱提供兒童虐待影像的名義進行詐騙，警方已經鎖定440名用戶。

    《法新社》20日報導，歐洲刑警組織這項代號「愛麗絲行動」（Operation Alice）的跨國調查，與23國聯手破獲這個詐騙網，歐洲刑警指出，主嫌為一名在中國的35歲男子，他總計架設經營多達37萬3000個詐騙網站並進行詐騙。

    該暗網平台名為「暴力愛麗絲CP」（Alice with Violence CP），對外宣稱販售兒少虐待影像，以及其他網路犯罪「服務」，如提供信用卡資料和電腦後台系統存取權限等，騙取買家付錢購買這些「服務」，但是實際上，用戶付款後一無所獲。

    歐洲刑警估計，該名嫌犯從大約1萬名試圖購買者，騙得大約34萬5000歐元（約1275萬台幣）。警方目前已確認440名該平台用戶身分，仍在持續調查中。歐洲刑警組織首長德波勒（Catherine de Bolle）在聲明中說，這次行動傳達「明確訊息」：當國際執法機關密切合作，犯罪者將無所遁形，「我們會找到他們，並追究其責任」。

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