2025伊比利半島大停電 專家：多重因素導致的「完美風暴」

專家稱，去年伊比利半島大停電是多重因素造成的完美風暴。圖為2025年4月28日，西班牙巴塞隆納民眾聚集在1座因停電而關閉的車站出入口。（彭博）

根據1個專家小組20日發布的最終報告，去年在西班牙與葡萄牙發生的癱瘓性大停電，是「多重因素」造成的「完美風暴」。

2025年4月28日伊比利半島大停電，一度引發外界對西班牙高度依賴再生能源與計畫逐步淘汰核能的質疑，但該國左翼政府與部分專家駁斥此說。

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根據這份由電網營運業者協會「歐洲輸電調度中心協會」（ENTSO-E）委託49位歐洲專家撰寫的報告，伊比利半島電力系統無力控制過電壓（overvoltage）是大停電的1項「關鍵」因素，但強調這並非唯一因素。

ENTSO-E主席科蒂納斯（Damian Cortinas）在報告發布會上說：「這（指大停電）不是單一原因造成的。大停電是一場由多重因素促成的完美風暴。」

「過電壓」是指電網中電壓過高，導致設備過載，原因可能是供電過量或雷擊引發電網的電壓突波，也可能是防護設備不足或失效。然因數據缺失，調查人員無法確定為何會發生突波，也不知道緩解突波的系統為何失靈。

控制室的操作員曾設法緩解突波，像是減少從西班牙對法國輸電，但仍無法阻止系統停擺。報告中指出，連接點之後的當地發電網絡的電壓控制設計，與系統需求並不一致；以轉換器為基礎的電力系統的運作過於僵化，以致無法適應電壓突升。

伊比利半島大停電導致西班牙與葡萄牙各地斷網和電話停話、火車停駛、商家暫停營業，以及多個城市一片漆黑達10小時，甚至一度波及法國西南部。科蒂納斯說，這場大停電的規模與嚴重性，位居歐洲電力系統20多年來之冠。

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