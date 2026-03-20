高川會大談台海和平 周軒：日本「1舉動」中共早跳腳

日本首相高市早苗與美國總統川普舉行峰會。（美聯社）

日本首相高市早苗19日（台灣時間20日）與美國總統川普舉行峰會，不僅針對台海穩定畫下明確紅線，更透過具體軍事部署展現日本承擔區域防衛的決心。

周軒今日發文指出，日本9日計畫於九州部署的長程導彈，也使日本自二戰後首度具備對中國境內的戰略打擊能力，引發中共方面強烈跳腳，痛批日本走向「新型軍國主義」。其舉不僅呼應了高市首相「Japan is Back!」的宣言，也確實精準擊中了中方的痛點。

請繼續往下閱讀...

日本首相高市早苗於華盛頓與美國總統川普舉行正式會晤，雙方不僅在會後發表共同宣言，更針對台海情勢畫下明確紅線。

根據白宮發布的事實清單，兩國領袖共同承諾將維護台灣海峽的和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的基石，並強硬表示反對任何片面改變現狀的企圖，特別是透過武力或脅迫的手段。

這場會談不僅鞏固了重要時刻日美會偏向同盟的想法，高市首相更在白宮高呼「Japan is Back!」，象徵著日本可能準備告別過往的低調防禦，準備改為扮演領頭羊角色。

針對外界憂心美國因中東戰事導致東亞軍力真空的疑慮，日本近期的一系列軍事動作顯然給出了回應。就在美日峰會召開前的9日，日本防衛省宣布將在3月底前，於九州熊本部署由三菱重工研發的「12式陸基反艦飛彈增程改良型」。這款飛彈射程初步可達1000公里，範圍足以橫跨東海，涵蓋朝鮮半島至中國上海沿岸，甚至包括中國海軍頻繁進出的沖繩與宮古島關鍵航道。

專家分析，這是二戰後日本首度具備對「中國境內」的戰略打擊能力，未來射程預計進一步提升至1500公里，屆時整個台灣海峽都將被納入日本的有效火力網內。

日本這項「以實力求和平」的動作，隨即引發北京方面的強烈反彈，中國國防部新聞發言人蔣斌於11日重申立場，痛批日本部署遠程進攻性武器已遠超領土範圍，指稱其暴露出「新型軍國主義」的野心，並已成為「現實威脅」。

中方認為，日本此舉徹底撕下了「專守防衛」與「被動防禦」的偽裝，並嚴厲警告日本若執意走上窮兵黷武的老路，反而是自取滅亡。然而，北京越是激烈的外交抗議，反而越向國際社會證明，日本的戰略部署已精準擊中其痛點，並有效提升了第一島鏈的防禦韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法