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    南韓大田汽車工廠大火55傷14失聯 80％火勢控制仍難進入搜救

    2026/03/20 19:33 中央社
    韓國大田廣域市汽車零件工廠大火，截至晚間6點共有55人輕重傷，仍有14人下落不明。（美聯）

    韓國大田廣域市汽車零件工廠大火，截至晚間6點共有55人輕重傷，仍有14人下落不明。（美聯）

    韓國大田廣域市的一間汽車零件製造工廠今天下午發生大型火災，更新至晚間6時共有55人輕重傷，仍有14人下落不明，雖已控制住80％火勢，但因建築物倒塌風險難以進入搜救。

    根據韓聯社報導，韓國時間今天下午1時17分左右，位於大田大德區文平洞的汽車零件製造工廠發生火災。

    截至下午6時，傷亡情況為重傷24人、輕傷31人，共55人，其中20人已返家，傷者中有19人為因墜落等外傷患者。消防當局推測，火災發生在午餐時間，員工當時在2樓休息室，火災發生後從建物跳下的多數人也來自休息室，導致人員傷亡較為嚴重。

    火災發生時工廠內共有170名員工，其中14人已超過5小時仍無法確認行蹤。消防人員表示，「GPS顯示位置在附近，但仍須實際搜索才能確認。」大德消防署表示，截至下午6時已控制超過80％火勢，但救援作業須待完全撲滅後才能進行。

    相關人士表示，「外觀上火勢已控制，但因有建物倒塌風險，難以進入內部滅火。」且由於難以進入建築物內部，清除餘火將耗費相當長時間。

    不過報導指出，目前已在建物1樓投入無人消防設備進行搜索。另外，原本傳出建築物裡有200公斤具有爆炸危險的鈉，經確認後為101公斤，消防當局已將存放的鈉與2個廢棄物桶一同移至安全地點。

    消防當局表示，一開始因為危險物質，初期滅火困難，不過也強調，「目前已控制主要火勢，正從主建物外部利用防水布進行滅火，阻止火勢蔓延至鄰棟。」

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