中國軍艦以射控雷達瞄準巡防艦 菲律賓軍方控挑釁

去年6月在仙濱暗沙海域的中國軍艦。示意圖，非此新聞所指軍艦。（法新社檔案照）

菲律賓海軍20日指控，中國海軍軍艦日前在南海主權爭議的仙賓暗沙 （Sabina Shoal）海域，以射控雷達瞄準菲國海軍巡防艦，菲方稱此舉「挑釁」，升高海上衝突風險。

《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）20日報導，菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）發表聲明，指此事發生在3月7日，當時菲國海軍飛彈巡防艦「馬爾瓦號」（BRP Miguel Malvar，FFG6）在菲國專屬經濟區執行海上主權巡邏，在仙賓暗沙 （Sabina Shoal，菲律賓稱為艾斯柯達礁，Escoda Shoal）海域時，遭一艘舷號622的中國軍艦啟動射控雷達瞄準。

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崔尼代指出，該艘中國軍艦先是接近馬爾瓦號，「之後將射控雷達瞄準菲國軍艦」，菲國軍艦隨即依海上標準作業程序，發出無線電警告，並要求中國軍艦「停止這種不專業和危險行為」。他說，中國軍艦隨後收起射控雷達，顯示其已回應警告，並停止該項行動，情勢未進一步升高。

崔尼代表示，「馬爾瓦號」當時遵守國際法，在菲國專屬經濟海域行使自由航行權，中國此舉「令人警覺且挑釁，製造不必要的風險，且可能導致海上誤判和誤解」。菲國軍方重申，將持續在菲國專屬經濟區進行符合國際法和菲律賓主權權利與管轄權的合法海權和主權巡邏，菲律賓堅定捍衛在南海的主權、主權權利和管轄權，同時提倡以和平和基於法治的方式解決爭端。

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