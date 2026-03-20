被議員逼問怎不譴責美國？ 高市「聳肩」僅回一句被帥翻

日本共產黨參議員山添拓（左圖），17日在日本國會預算委員會對高市早苗（圖右）提出尖銳質詢，結果遭「反殺」。（取自X@ca970008f4）

美國聯手以色列，對伊朗發動軍事行動，伊朗隨即展開包括封鎖荷海峽等報復行動，大大影響全球經濟。日本首相高市早苗日前備詢時，遭議員質問「為何不譴責美國」，而高市僅回應：「因為我要與川普見面了。」回完話還做出聳肩動作，直接「KO」該議員，不少日本網友被帥翻。

日本共產黨參議員山添拓，17日在日本國會預算委員會對高市提出尖銳質詢，他詢問高市，為何只對伊朗提出譴責，卻沒有譴責美國和以色列，並且沒有要求川普停止攻擊，「這是為什麼呢？」

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而高市早苗則回應：「因為我接下來要和川普總統會面。」接著她聳肩表示：「說完了。」短短幾句話就秒殺山添拓。

相關畫面近日在X上掀起熱議，日本網友紛紛表示：「好帥氣」、「聳肩帥翻」、「高市心裡彷彿在說『我根本不想理你』」、「這才是首相該採取的回應」；影片在台灣也同樣引發討論，網友紛紛表示：「那個聳肩會紅」、「帥爆了」、「懶得理你的概念」、「台灣也能學她這樣就好了」、「值得學習」。

日本首相高市早苗昨（19）日已抵達美國，並與美國總統川普舉行峰會，川普與高市早苗承諾台海和平穩定是區域安全及全球繁榮不可或缺之要素，支持透過對話和平解決兩岸議題，並反對任何片面改變現狀之企圖，包含武力或脅迫行徑。

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