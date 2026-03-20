匈牙利反覆阻撓900億援烏貸款 歐盟：將找出方法兌現

歐盟承諾烏克蘭的900億歐元貸款在匈牙利堅持下尚無法兌現。（路透）

歐洲聯盟（EU）承諾提供烏克蘭至關重要的900億歐元貸款，仍因匈牙利反對無法兌現，引發成員國領袖對匈牙利總理奧班不滿和批評。歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則強調，歐盟無論如何都會將貸款交到基輔手中。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）傳達成員國領袖的譴責，指匈牙利的作為「令人無法接受」、「協議就是協議，我們必須言出必行，沒有人可以要脅歐盟理事會。」

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德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）指出，各國領袖已要求歐盟執委會想方設法支付貸款，責備匈牙利的阻擋行徑嚴重違反成員國彼此間的忠誠原則，損害了歐盟的聲望。

俄羅斯向匈牙利運送能源的「友誼」（Druzhba）輸油管在烏俄戰爭期間受損並中斷運作，布達佩斯將責任歸咎烏克蘭，主張恢復供油後才放行援烏貸款。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）則表示，「雖然存在替代方案，但先讓我們觀察事態發展。」

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