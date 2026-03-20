堅守中立！ 斯里蘭卡拒美戰機部署與伊朗軍艦停靠

斯里蘭卡總統迪薩納亞克今（20）日向國會表示，斯里蘭卡拒絕美伊軍事請求，以維護中立立場。（路透）

斯里蘭卡總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）

今（20）日向國會表示，美國曾在伊朗戰爭爆發前提出請求，內容是在3月初部署2架戰機到斯里蘭卡南部1座機場。對此斯里蘭卡選擇拒絕，以維護中立立場。

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根據《法新社》報導，迪薩納亞克指出，美國2月26日稱想在3月4日至8日期間，將2架攜帶8枚反艦飛彈的戰機從吉布地（Djibouti）的1個基地調往馬特拉（Mattala）機場。

迪薩納亞克聲稱，拒絕美國要求原因是為了維護斯里蘭卡的中立，並確保其領土不會被用於任何可能幫助或阻礙交戰雙方的軍事目的。

迪薩納亞克補充，伊朗2月26日也提出類似需求，希望其3艘軍艦能在3月9日至13日停靠斯里蘭卡港口。

迪薩納亞克表示，斯里蘭卡當時考慮伊朗提出的請求，但若答應伊朗請求，就不得不答應美國請求。最終斯里蘭卡選擇不答應，堅持其中立立場。此番話贏得225名議員組成的國會掌聲。

值得注意的是，斯里蘭卡與美國及伊朗都保持著密切聯繫。美國是斯里蘭卡的主要出口市場，伊朗則是斯里蘭卡茶葉的主要買家。

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