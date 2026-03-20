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    首頁 > 國際

    以色列稱伊朗被打到無力 伊斯蘭革命衛隊：仍持續生產飛彈

    2026/03/20 15:57 編譯孫宇青／綜合報導
    以色列海法煉油廠19日據稱遭伊朗攻擊。（路透）

    以色列海法煉油廠19日據稱遭伊朗攻擊。（路透）

    伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人奈尼（Ali Mohammad Naini）20日強調，儘管與以色列和美國交戰，伊朗仍在繼續生產飛彈，試圖反駁以色列總理納坦雅胡關於伊朗已無力製造飛彈的說法。

    《美聯社》及《法新社》報導，納坦雅胡19日才表示，在美以兩國強烈轟炸下，伊朗已不再具備鈾濃縮和製造彈道飛彈的能力，但奈尼翌日做出反駁，「我們的飛彈工業堪稱完美…在這方面無需擔憂，即使在戰時條件下，我們也在繼續生產飛彈」。

    奈尼也強調，這場戰爭還會繼續，並稱伊朗民眾「希望戰爭持續下去，直到敵人徹底筋疲力盡。只有當戰爭的陰影從這個國家徹底消失時，這場戰爭才必須結束」。

    20日，美以與伊朗的戰爭仍在繼續，波斯灣鄰國也直接捲入衝突。清晨，阿拉伯聯合大公國杜拜上空發生劇烈爆炸，防空部隊攔截來襲的砲火。當時，人們正在慶祝開齋節，標誌著穆斯林齋月結束。

    巴林內政部也表示，20日上午，該國一個倉庫被飛彈碎片擊中後起火。科威特指出，他們正在努力攔截來襲的伊朗砲火。沙烏地阿拉伯則稱，擊落多架瞄準其石油資源豐富東部省份的伊朗無人機。

    同日，以色列空襲伊朗首都德黑蘭；在伊朗民眾慶祝波斯新年諾魯孜節之際，德黑蘭市內多處都能聽到空襲聲。

    以色列雖已承諾不再對伊朗一處重要的天然氣田發動攻擊，但伊朗持續對波斯灣周邊國家的石油和天然氣設施發動攻擊，導致數百萬人湧入避難所，並對全球經濟造成衝擊。

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