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    首頁 > 國際

    澳總理出席開齋節禮拜 加薩戰爭立場引民眾噓聲抗議

    2026/03/20 15:47 中央社
    澳洲總理艾班尼斯今天至全國最大清真寺參加開齋節禮拜，遭到抗議民眾質問並報以噓聲，對他在盟邦以色列進攻加薩走廊議題上的立場表達不滿。（歐新社）

    澳洲總理艾班尼斯今天至全國最大清真寺參加開齋節禮拜，遭到抗議民眾質問並報以噓聲，對他在盟邦以色列進攻加薩走廊議題上的立場表達不滿。（歐新社）

    澳洲總理艾班尼斯今天至全國最大清真寺參加開齋節禮拜時，遭到抗議民眾質問並報以噓聲，對他在盟邦以色列進攻加薩走廊議題上的立場表達不滿。

    路透報導，自加薩戰爭爆發以來，澳洲中左派政府審慎維持平衡，既對巴勒斯坦人表達關切並多次呼籲停火，同時也支持以色列自衛權，引發澳洲穆斯林和猶太社群部分人士不滿。

    現場影像顯示，艾班尼斯（Anthony Albanese）與澳洲內政部長柏克（Tony Burke）抵達雪梨西區拉肯巴清真寺（Lakemba Mosque），與穆斯林民眾一同參與慶祝齋戒月（Ramadan）結束的儀式時，活動遭抗議者打斷。

    示威者發出噓聲，要求艾班尼斯和柏克「出去」，並稱他們是「種族滅絕支持者」。抗議人士指控，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年襲擊以色列後，以軍在加薩走廊（Gaza Strip）殺害許多巴勒斯坦人。

    其中一位主辦人勸說群眾：「親愛的兄弟姊妹，請稍微冷靜下來。今天是開齋節，是充滿喜悅的日子。」此人呼籲大家坐下並停止拍攝衝突場面。現場可見一名保全將起鬨者壓制在地，隨後把他帶離現場。

    艾班尼斯和柏克離開時，有抗議者尾隨並高喊：「你們真丟臉！」

    儘管出現這段插曲，艾班尼斯稍後表示，這場在清真寺舉行的活動「非常正面」。

    他補充道，有些不滿情緒來自政府本月依法將伊斯蘭組織「解放黨」（Hizb Ut-Tahrir）列為被禁止的仇恨團體。當局援引的法律，是因應雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日的致命大規模槍擊案所制定。

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