後悔認識艾普斯坦！ 挪威王儲妃稱被操縱與欺騙

挪威王儲妃梅特瑪莉因與已故淫魔富豪艾普斯坦存在聯繫而深陷醜聞。（法新社）

挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）今（20）日接受挪威公共廣播公司NRK採訪時表示，她後悔與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的友誼，並聲稱自己被操控與欺騙。

根據《路透》報導，美國司法部之前公布數百萬份艾普斯坦的文件，揭露他與包括挪威王儲妃、挪威高級政要在內的眾多知名人士存在密切聯繫，此事深深震驚世界。

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其中部分文件揭示，在艾普斯坦2008年承認引誘未成年少女罪名成立後，梅特瑪莉從2011年到2014年一直與艾普斯坦保持聯繫，並在2013年的一次私人旅行中，在艾普斯坦位於美國佛州棕櫚灘的住所住了4天。

梅特瑪莉20日指出，自己被艾普斯坦操縱與欺騙，還說希望從未認識他。梅特瑪莉補充，自己從未見過艾普斯坦任何違法行為。

值得注意的是，在梅特瑪莉說為認識艾普斯坦而後悔之前，1項對1009名受訪者進行的調查顯示，挪威王室的支持率在近幾個月下降。

根據挪威公共廣播公司NRK於2月21日公布的Norstat民意調查，約60%挪威人支持君主制，低於1月的70%；而27%的人支持共和制，高於同期的19%。

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