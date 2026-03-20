高市早苗訪美三大突破 矢板明夫：日本已站上美中對抗前線

日本首相高市早苗與美國總統川普舉行峰會，在強化區域安全段落提及台灣。（彭博）

日本首相高市早苗訪問美國，與美國總統川普舉行峰會。根據白宮發出的最新會面內容，兩人宣布加強美日同盟、提升經濟安全及加強威懾力等新舉措以推動自由開放的印太地區。矢板明夫說，高市早苗訪美完成了三大關鍵突破「信任、能源、戰略定位」，成功地用能源合作鎖定利益、用誠意換取信任、用安全議題提升地位。而且，再一次用行動明確選邊：在美中競爭格局下，日本選擇更全面地與美國站在一起。

矢板明夫在臉書PO文說，日本首相高市早苗此次訪美，表面上沒有驚天動地的聯合聲明，但實質上完成了三大關鍵突破：信任、能源、戰略定位，第一，是在對美關係上建立「可信賴但不盲從」的新模式。面對美國在軍事分擔與經濟合作上的高要求，日本沒有空喊承諾，而是明確表達「有困難，但願意配合」。這種務實而坦率的態度，反而讓日本在一眾消極回應的盟友中脫穎而出。

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矢板明夫指出，對美國而言，最重要的不是你能不能立刻做到，而是你是否可靠。高市此行的核心成果，是把日本重新放回「最值得信任的盟友」位置，第二，是能源戰略的實質突破，這也是這次訪問最具體的成果。日美就能源合作達成共識，由日本出資擴大美國原油產量，特別是阿拉斯加油田與頁岩油，並將增產的石油運往日本建立共同儲備。

矢板明夫說，更關鍵的是運輸路徑的改變。日本目前約9成石油依賴中東，必須經過荷莫茲海峽與印度洋，一旦局勢動盪，風險極高。改由阿拉斯加直送日本，航線橫跨太平洋，可縮短將近一週時間，也大幅降低地緣政治風險，把能源供應從「脆弱依賴」轉向「戰略可控」。在中東局勢不穩的背景下，這一步幾乎等於為日本能源安全打了一劑強心針。

矢板明夫分析，第三，是對中，以及台海問題的戰略定調。雖然會後文件未明確寫出敏感字眼，但從美方態度與整體氛圍來看，美國已實質接受日本在台海問題上站在「更前線」的角色。高市表明的「台灣有事即日本有事」立場，不但在國內選舉中獲得壓倒性支持，也在對美關係中被接受、認同。

矢板明夫直言，這意味著，日本不再只是後方支援，而是開始思考是否站上第一線，與美國共同應對中國壓力，總體來看，高市此行成功地用能源合作鎖定利益、用誠意換取信任、用安全議題提升地位。而且，再一次用行動明確選邊：在美中競爭格局下，日本選擇更全面地與美國站在一起。

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