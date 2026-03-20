川普深陷伊朗危機延後訪中 《法新社》：北京恐掌握更多關稅談判籌碼

川普為了監督伊朗戰事，已延後訪中會晤習近平的行程。（法新社）

美國總統川普深陷伊朗戰事混亂局面，促使他延後訪問中國行程。《法新社》20日分析，川普地位的削弱可能會讓北京更有本錢要求更大幅度的關稅削減，並限制華府在其他貿易問題－例如關鍵礦產的獲取－方面推動變革的能力。

川普上月底決定與以色列聯手打擊伊朗，此舉使中東陷入暴力衝突，推高能源價格至多年來的最高點，並引發外界對全球能源供應短缺的擔憂。川普難以界定這項軍事行動將如何結束，而傳統盟友也不願支持他，但他或許需要一場外交勝利才能與中國國家主席習近平會晤。

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國際危機組織（ICG）美中關係專家韋恩（Ali Wyne）表示，美國攻打伊朗的本意是要嚇阻北京，「結果適得其反，戳破美國無所不能的幻象」。他說，華府無力獨自重新開放遭伊朗封鎖的荷姆茲海峽，如今需要主要戰略競爭對手的幫助，才能應對這場危機。

川普原本預計本月底訪中，但他證實將延後5到6週成行。這次峰會的目標是正式落實川普和習近平去年10月在南韓會晤時達成的關稅休戰協定，但川普地位的削弱可能會讓北京更有本錢要求更大幅度的關稅削減，並限制華府在其他貿易問題－例如關鍵礦產的獲取－上推動變革的能力。

風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）中國團隊主任王丹表示，由於多年來在貿易、技術和權利問題上的爭端，美中雙邊互信度低下，因此在貿易方面取得重大突破的可能性「似乎有限」。美國對包括中國在內的60個經濟體的過剩工業產能展開新的貿易調查，也激怒北京。

分析人士指出，隨著貿易戰持續，習近平將受益於對川普更大的戰略影響力，至少在短期內是如此。迄今為止，北京一直無視川普關於重新開放荷姆茲海峽的呼籲，也沒有放鬆對稀土出口的嚴格控制。稀土產業由中國主導，並為美國武器製造提供某些關鍵礦物。

新加坡國立大學東亞研究所訪問資深研究員諸葛森（Jason Bedford）表示，美軍對某些「重」稀土的需求遠遠超過商業需求，這些武器被用於無人機、戰機、飛彈導引系統和雷達等設備。雖然美國軍火庫的規模是「嚴守的秘密」，但從理論上看，中國完全有能力阻止美國生產新的武器。

王丹表示，雙方在荷姆茲海峽和稀土問題上沒有達成任何協議，這表明先前的貿易談判「沒有任何實質成果」。她說，習近平和川普今年還有其他會面機會，但除了降低關稅之外，取得突破的可能性似乎有限。

在大多數美國人反對在中東採取軍事行動之際，中國也可能調整其行動，以削弱川普在國內的地位。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，川普及其談判代表「希望中國購買美國農產品，這對共和黨的國會期中選舉至關重要」。如果川普政府不能穩定與中國的關係，就必須面對一些重大挑戰。

川普政府19日宣布，正在考慮放鬆針對伊朗石油的部分制裁，以遏止油價上漲，此舉可能有利於中國。

華盛頓近東政策研究所中國問題專家圖根哈特（Henry Tugendhat）表示，中國被認為是受制裁伊朗石油的主要買家，是德黑蘭的「主要經濟生命線」。他說，只要美國繼續向台灣提供武器，北京就沒有動力停止向伊朗出售武器。

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