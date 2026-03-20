金主愛試駕新型戰車 接班北韓可能性上升

北韓領導人金正恩及其女兒金主愛在19日的大規模軍事演習中試駕新型主戰車。（歐新社）

北韓官媒《朝中社》今（20）日稱，北韓領導人金正恩及其女兒金主愛19日在大規模軍事演習中試駕新型主戰戰車。《法新社》認為，這表明金主愛正在被培養成金正恩接班人。

根據《法新社》報導，《朝中社》表示平壤第60訓練基地19日進行演習，裝甲部隊在演習中發射反坦克飛彈，後方分隊則攻擊模擬敵方無人機和直升機，為步兵和戰車開闢道路。

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《朝中社》指出，金正恩與金主愛在演習中試駕戰車，並分享相關照片。照片顯示，金正恩愉悅地坐在行駛的戰車上，金主愛則從戰車艙口探出頭來。

《朝中社》強調，該戰車擁有先進的機動性、火力以及包括飛彈和無人機防禦系統在內的先進防禦能力。

《朝中社》聲稱，金正恩還興致勃勃地看戰車猛烈衝鋒，並表示戰車氣勢磅礴向前推進的壯觀景象，充分展現了北韓軍隊固有的勇氣和膽識。

值得注意的是，南韓國家情報院2月就表示，據信年僅10幾歲的金主愛已被明確「指定為」接班人。

而金主愛近期一系列高調亮相，包括上週試射手槍和上週末觀看核彈頭火箭炮實驗都強化此看法。

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