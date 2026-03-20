怕美國動武接管格陵蘭 丹麥備戰：運血袋、擬炸機場

美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普頻揚言要控制丹麥的海外自治領地格陵蘭，北歐各國已加強合作。外媒披露，丹麥政府一度高度警戒，曾經做好最壞的情況下，會運送血袋與炸藥至格陵蘭，在必要時炸毀機場跑道，以阻止美軍降落與部署兵力。

綜合外媒報導，川普在今年初再度強調格陵蘭對美國國安的重要性，並在美軍對委內瑞拉展開行動後，讓哥本哈根當局高度警覺，開始認真評估「美國入侵」的可能性，丹麥當局隨即調動軍力，將士兵與物資空運至格陵蘭首府努克（Nuuk）及重要機場所在地康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq）。

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消息人士指出，丹麥軍方攜帶爆裂物，準備在必要時摧毀跑道以阻止美軍飛機降落，同時也從國內血庫運送醫療用血，因應可能爆發的衝突傷患。該行動僅限少數高層知情，顯示情勢敏感程度極高。

此外，丹麥也緊急與法國、德國及北歐國家進行密集磋商，尋求政治與軍事支援。隨後，由丹麥、法國、德國、挪威與瑞典組成的小規模聯合部隊進駐格陵蘭，後續更增派精銳部隊，並出動戰機與法國軍艦前往北大西洋。對外則以「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance）聯合軍演作為掩護。

知情人士指出，部署多國部隊的目的是提高任何潛在軍事行動的政治與軍事成本，迫使美方若採取行動，將等同對多個歐洲國家採取敵對行為。一名丹麥國防消息人士坦言：「我們自1940年以來，從未面臨過這樣的局勢。」

儘管丹麥與美國同為北約盟國，但格陵蘭議題已讓雙方與歐洲盟友關係出現裂痕。川普過去多次表達希望將格陵蘭納入美國版圖，格陵蘭與丹麥政府則一再拒絕。格陵蘭具高度自治地位，卻隸屬丹麥王國，其戰略位置與資源價值備受關注。

目前，美方已改口表示希望透過談判解決爭議，為緊張局勢降溫，美國總統川普2月22日聲稱將派遣醫療船前往格陵蘭協助照顧病患，丹麥國防部長回應說，格陵蘭不需要多餘幫助，島上已有完善醫療體系。

分析指出，川普對格陵蘭的行為、態度凸顯歐洲對自身安全的焦慮升高，也讓各國更加意識到，在面對不確定的國際局勢時，必須具備獨立應對危機的能力。

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