開打就不演了！伊朗翻示威者舊帳 19歲國家摔角冠軍遭公開絞刑

19歲伊朗全國摔角冠軍穆罕默迪（Saleh Mohammadi）被處以公開絞刑。（圖取自IG @saleh.mohammadi95）

伊朗今年初發生大規模示威，在美國總統川普施壓下，伊朗暫停對上百名抗議者執行處決。然而，伊朗政權在與美、以開戰後徹底「不演了」，當地時間19日清晨，公開處決3名涉示威事件的男子，其中包含年僅19歲的全國摔角冠軍薩利赫．穆罕默迪（Saleh Mohammadi），也被處以公開絞刑。消息一出，令國際體育界震驚與憤怒，多名奧運金牌得主同聲譴責。

綜合外媒報導，穆罕默迪與另外兩名男子加塞米（Mehdi Ghasemi）、達武迪（Saeed Davoudi）被控在今年1月的全國大示威中殺害2名警察。伊朗司法部以極其嚴苛的「對神發動戰爭」（Moharebeh）罪名判處3人死刑。然而，許多人權團體與異議人士強烈質疑此判決。人權團體痛批，這3人是在酷刑逼供下才被迫認罪，且整個審理過程極其草率、缺乏正當法律程序，根本是藉法律之名行「政治清算」之實。

請繼續往下閱讀...

穆罕默迪作為伊朗國家隊的角力新星，其死訊震撼了全球體育圈。多位奧運金牌運動員向媒體表達憤慨。美國角力金牌斯萊（Brandon Slay）表示：「看著一個恐怖政權處決一名青少年角力運動員，令人心碎。我的禱告與他的家人同在。」美國游泳金牌克拉里（Tyler Clary）則直言，這場處決是基於一場虛假審判，殘酷提醒了該政權的本質。三屆金牌雪車選手漢弗萊斯（Kaillie Humphries）也痛批，殺害一名只因發聲就被針對的國家偶像運動員，行為令人髮指。

自今年初以來，伊朗因貨幣崩潰與物價飆升爆發全國性抗議，範圍擴及180個城市，堪稱1979年革命以來最大挑戰。伊朗當局隨即展開血腥鎮壓，人權組織估計至少有7000人喪生，其中包括6488名抗議者與236名兒童。

伊朗前青少年角力冠軍薩達爾（Sardar Pashaei）悲痛表示，這只是該政權殘暴的冰山一角，「薩利赫唯一的罪名就是抗議。他走上街頭是為了追求自由，追求一個不再有公開處決的未來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法