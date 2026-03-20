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    日本熊本部署飛彈射程涵蓋上海 專家：這只是開始

    2026/03/20 12:55 中央社
    日本計劃3月底前在九州熊本部署12式陸基反艦飛彈，射程約1000公里，延伸至中國上海。（日本防衛省官網）

    日本計劃3月底前在九州熊本部署12式陸基反艦飛彈，射程約1000公里，延伸至中國上海。（日本防衛省官網）

    日本計劃3月底前在九州熊本部署12式陸基反艦飛彈，射程約1000公里，延伸至中國上海。專家分析，這是日本首次具備對中國本土的打擊能力，熊本的部署只是開始，未來日本將推進更多同類型強化措施，使中日關係更趨緊張。

    日本9日公布陸上自衛隊計劃在3月底前在九州熊本部署「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程約1000公里，可從九州飛抵中國沿海地區。

    BBC中文網19日報導，熊本位於日本九州中部，面向朝鮮半島、東海與台灣海峽，距離台灣約1200公里。

    日本在熊本部署的12式陸基反艦飛彈，射程涵蓋東海與整個朝鮮半島，並延伸至中國上海，同時覆蓋中國海軍經常通過的沖繩與宮古島之間航道。

    報導引述美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研究員長尾賢（Satoro Nagao）表示，日本在熊本部署12式陸基反艦飛彈，是日本首次具備對中國本土的打擊能力，未來射程可能延伸至1500公里，正好是熊本至台灣海峽的距離。

    長尾賢表示，這項部署象徵日本防衛政策的重大轉變，長期以來，日本飛彈射程多限制在300公里以內，而12式陸基反艦飛彈代表著日本的反擊能力。

    長尾賢表示，若中國封鎖或入侵台灣，日本預期美國將介入；若中國攻擊美軍或日本，日本將以長程飛彈反擊。

    長尾賢又指，當美國將注意力部分轉向中東或其他地區時，如何嚇阻中國成為關鍵議題。日本首相高市早苗訪美與美國總統川普會面，美方很可能要求日本承擔更多責任。日美必須在印太地區展現對中國、俄羅斯與北韓的嚇阻力。

    長尾賢指出，熊本的部署只是開始，日本未來還將推進更多同類型強化措施，整體態勢使中日關係更趨緊張。同時，美中之間的緊張關係始終存在，這使局勢更具複雜性。

    華府智庫「蘭德公司」（RAND）的日本專家霍農（Jeffrey W. Hornung）表示，日本過去15年持續將防衛重心向西南移動，熊本的部署是延續這一趨勢。

    霍農認為，透過更分散的部署，日本防衛體系更具韌性，對中國的嚇阻效果也更具說服力。九州地理環境提供更多隱蔽空間，相較南西諸島的小島更容易維持補給，使防衛更具持續性。

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