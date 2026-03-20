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    首頁 > 國際

    川普驚人語錄+1！拿《珍珠港》開玩笑 粉專：世界級地獄梗誕生

    2026/03/20 15:35 即時新聞／綜合報導
    川普被記者詢問美國在攻打伊朗前，為何未事先知會日本等盟友回應表示，這是為達到出其不意的效果，並當場大開「珍珠港事件」玩笑稱「誰比日本更了解奇襲」。（圖擷取自臉書粉專「姆士捲」）

    川普被記者詢問美國在攻打伊朗前，為何未事先知會日本等盟友回應表示，這是為達到出其不意的效果，並當場大開「珍珠港事件」玩笑稱「誰比日本更了解奇襲」。（圖擷取自臉書粉專「姆士捲」）

    日本首相高市早苗19日訪問白宮，受到美國總統川普熱情款待。川普被記者詢問美國在攻打伊朗前，為何未事先知會日本等盟友回應表示，這是為達到出其不意的效果，並當場大開「珍珠港事件」玩笑稱「誰比日本更了解奇襲」，使高市一度尷尬。對此，臉書粉專「姆士捲」揶揄，這簡直是「世界級地獄梗」。

    粉專「姆士捲」今發文指出，記者問到為什麼攻打伊朗時沒有通知日本？川普回答「日本攻擊珍珠港時也沒有通知我們啊」。

    「姆士捲」笑說，「一個世界級地獄梗就此誕生了」、「驚不驚喜，意不意外」。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「川普真的很會嘴人耶，不愧是吵架王」、「這真的瘋狂到以為是AI」、「這個老灰仔啊，不會聊天，把天聊死了啦」。

    川普受訪影片點此

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    日本首相高市早苗19日訪問白宮，受到美國總統川普熱情款待。（美聯社）

    日本首相高市早苗19日訪問白宮，受到美國總統川普熱情款待。（美聯社）

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