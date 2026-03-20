川普證實五角大廈提6.4兆國防預算 稱「可2秒內」結束伊朗戰爭

五角大廈被爆將向國會提出超過2000億美元的撥款申請以支持伊朗戰爭，美國總統川普（圖右）在與日本首相高市早苗（圖左）會談後聲稱，這項請求是必要的，不過他也強調這筆預算有諸多用途、不僅限於伊朗問題。（彭博）

中東戰事不斷升溫，五角大廈被爆將向國會提出超過2000億美元（約新台幣6.4兆元）的撥款申請以支持伊朗戰爭，對此美國總統川普在白宮與日本首相高市早苗會談後聲稱，這項請求是必要的，他也強調這筆預算有諸多用途、不僅限於伊朗問題，同時還稱當今世界局勢非常動盪，但如果你願意，還是可以在2秒鐘內結束這場戰爭。

綜合外媒報導，美國總統川普19日在白宮會見來訪的日本首相高市早苗，在會後川普於回應記者提問時，證實五角大廈確實在申請資金，但他強調提出該項請求有許多原因，並不僅限於針對伊朗問題。

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川普也提及前一任總統拜登，並稱美國需要大量的彈藥，但是因為向烏克蘭提供了太多，彈藥儲備就減少了。似乎想將增加軍事開支歸咎於拜登以及對烏克蘭的支持

川普也稱，當今世界局勢非常動盪，但如果你願意，還是可以在2秒鐘內結束這場戰爭，只是「我們正非常謹慎地行事」。而在被問到是否會使用地面部隊時，川普稱他不會在任何地方部署軍隊，但又說「如果我要這麼做，我肯定不會告訴你」。

外媒分析，川普的說法企圖淡化伊朗戰事對美國軍事物資造成的損失，也對伊朗的計畫含糊其辭。《紐約時報》更指，川普的說法雖企圖安撫民眾，但美國政府釋放出的信號表明，他們正準備打一場持久戰。

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