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    首頁 > 國際

    有條件支援！義德法稱援助荷姆茲海峽通行有「一前提」

    2026/03/20 10:10 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國、法國、德國、義大利、日本和荷蘭19日共同譴責，伊朗近期在荷姆茲海峽對非武裝商船的襲擊。圖為1艘油輪通過荷姆茲海峽時遭伊朗攻擊。（歐新社）

    英國、法國、德國、義大利、日本和荷蘭19日共同譴責，伊朗近期在荷姆茲海峽對非武裝商船的襲擊。圖為1艘油輪通過荷姆茲海峽時遭伊朗攻擊。（歐新社）

    美國總統川普要求多國向荷姆茲海峽派遣軍艦，以維持該航道的開放及安全。英國、法國、德國、義大利、日本和荷蘭19日表示，為確保荷姆茲海峽的安全通行會做出適當努力。但義德法同日稍晚稱，提供援助的前提是達成停火。

    根據《法新社》報導，英國、法國、德國、義大利、日本和荷蘭19日共同譴責，伊朗近期在荷姆茲海峽對非武裝商船的襲擊，並強調伊朗行為將對世界各地的人們產生影響，尤其是最弱勢的群體。

    他們承諾，將為荷姆茲海峽的安全通行提供幫助，並歡迎各國參與籌備規劃的承諾。

    但義大利、德國和法國稍晚強調，它們並非在談論任何「立即」的軍事援助，而是在停火後可能採取的多邊行動。

    這項聲明發表之際，伊朗對荷姆茲海峽的封鎖已導致商業航運癱瘓。據國際海事組織稱，目前約有2萬名海員滯留在該海峽以西的約3200艘船隻上。

    另外義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，這6個國家的聲明不應被視為「戰爭任務」。

    克羅塞托在1份聲明中說，沒有停火和全面的多邊倡議，任何船隻都不能進入荷姆茲海峽。他補充，聯合國提供的法律框架是正確且恰當的。

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