勝券在握？以總理稱正取得勝利 伊朗遭受重創

以色列總理納坦雅胡19日表示，美國和以色列正在贏得對伊朗的戰爭，遭受重創的伊朗已無力進行鈾濃縮或製造彈道飛彈。（法新社）

以色列總理納坦雅胡19日表示，美國和以色列正在贏得對伊朗的戰爭，遭受重創的伊朗已無力進行鈾濃縮或製造彈道飛彈。

根據《法新社》報導，納坦雅胡19日在記者會上指出，美以正採取行動摧毀伊朗製造飛彈的工業，伊朗已不再具備濃縮鈾和製造彈道飛彈的能力。

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納坦雅胡強調，美以正在取得勝利，而伊朗遭受到重創。納坦雅胡聲稱，美以攻勢在伊朗領導層之間造成裂痕，以色列正試圖加深這種分裂。

納坦雅胡說「我不確定現在是誰在掌管伊朗，繼任者穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）

一直沒有露面。我們看到的是，那些爭奪最高權力的人們存在很大的緊張關係，我們正盡所能地擴大裂痕的範圍。」

納坦雅胡補充，伊朗不僅是最高指揮部有裂痕，連基層部隊也有裂痕存在。

納坦雅胡表示，以色列之前打擊伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田是獨自行動，並證實川普已要求以軍今後暫停此類襲擊。

納坦雅胡也否認了他將川普拖入伊朗戰爭的說法，暗示自己在對伊朗的聯合打擊中處於次要地位。

納坦雅胡告訴記者「我認為沒有哪兩位領導人像我和川普那樣協調一致。他是領導人，而我，你知道，是他的盟友。」

納坦雅胡最後強調「還有更多工作要做，我們會繼續做下去。」

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