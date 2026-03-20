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    首頁 > 國際

    高市訪美會晤川普互誇彼此　會談聚焦能源、經濟安全

    2026/03/20 04:36 中央社

    日本首相高市早苗赴美訪問，今天在白宮和美國總統川普舉行雙邊會，川普大讚高市「非常受歡迎且具影響力」，高市則說，相信只有川普才能實現全球和平。這場會談預計聚焦貿易、能源和經濟安全等議題，也包括伊朗局勢。

    中東戰爭持續之際，川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室和高市會晤。這是高市自去年10月就任日本首相以來，首度造訪白宮。

    兩人於雙邊閉門會議前接受媒體訪問。川普表示，「我們迎來了一位非常受歡迎、有影響力的女性，她是一位很棒的女性。我們的關係非常友好」，會談將討論貿易、能源及許多其他事務。

    高市透過翻譯開場致詞表示，由於當前中東乃至全球局勢，「我們正經歷極其嚴峻的安全環境」，全球經濟也因此將遭逢巨大衝擊。即使在這樣的背景下，她相信，「唯有你，唐納（川普名字），才能實現全球和平」。

    為此，高市說，她已準備好和國際社會中的許多夥伴接洽，以共同達成目標。她今天造訪白宮就是要直接向川普傳達這項訊息。

    高市也談到伊朗局勢並表示，「絕不能允許伊朗開發核武」。同時，日本譴責伊朗攻擊鄰近地區及實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行為；日本外務大臣茂木敏充已與伊朗外長直接聯繫，敦促伊朗停止相關舉措。

    另一方面，高市指出，她這次帶來了有關穩定全球能源市場的具體提案，「非常期待接下來的討論」，特別是有關日美在經濟安全方面的合作，包括能源、稀土礦產等重要領域。

    被問及是否滿意日本在伊朗局勢上提供的支持，川普回應表示，兩人將就此議題進行討論，根據日方已發出的聲明，相信他們正採取作為挺身而出。

    美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷莫茲海峽，導致這個重要商業航道陷入癱瘓。英國、法國、德國、義大利、荷蘭與日本今天稍早發布聯合聲明指出，他們準備投入適當行動，以確保該海峽能安全通行。

    對於日本媒體問及，期待日本在伊朗議題上提供什麼樣的協助？川普說，「我期待日本採取進一步行動」，但未提供具體說明。（編輯：楊昭彥）1150320

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