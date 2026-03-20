美伊衝突戰損曝光！美國已損失至少16架軍機

自對伊朗戰爭爆發以來，至少有16架美軍軍機被摧毀，其中包括10架被敵火擊中的「死神」攻擊無人機。（法新社檔案照）

彭博19日報導，自對伊朗戰爭爆發以來，至少有16架美國軍機被摧毀，其中包括10架被敵火擊中的「死神」（Reaper）攻擊無人機，另有6架飛機在攻擊或意外中嚴重受損。

最嚴重的損失肇因於意外，包括3架美國F-15戰機在科威特遭友軍誤擊墜毀，以及1架KC-135空中加油機在加油作業中被毀，機上6名機組人員全數罹難。

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據報導，另有5架停放在沙烏地阿拉伯1座機場的KC-135，遭到伊朗飛彈攻擊受損。

熟知內情的人士透露，迄今只有「死神」無人機被伊朗防空系統擊落，其中至少有9架在空中被摧毀，另有1架在約旦的1座機場遭彈道飛彈擊中。

另外2架「死神」無人機，則是因意外而折損。這些無人機被定位為「可消耗品」（attritable），由於未搭載飛行員，且替換成本遠低於有人駕駛飛機，因此被派往較高風險的區域飛行。

前澳洲皇家空軍軍官、澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）客座研究員雷頓（Peter Layton）指出，行動的規模或許能解釋相對較高的戰損率；美國宣稱在開戰首日進行的打擊次數，超越波斯灣戰爭中「震懾」（shock and awe）空襲的規模。

雷頓說：「差異可能在於出勤率高出許多。每天飛行的架次更多。」

美國中央司令部對此拒絕置評，表示不會討論戰損評估。

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