美日「川高會」午夜登場 聚焦中東危機

日本首相高市早苗昨（18日）抵達美國，今（19日）將與美國總統川普舉行正式峰會。（法新社）

日本首相高市早苗18日晚間抵達華府，展開就任後首次訪美，將於19日上午（台灣時間19日深夜）在白宮與美國總統川普舉行日美領袖會談。日媒報導，美方在會談前臨時取消工作午餐，以便延長會談時間，也顯見議題的緊迫性與談判強度，已超出原先安排。

日本政府原規劃藉此行，與美方確認對中政策的底線，強調台海安全重要性、強化對中抑止與經濟安全保障合作等多項議題，但隨著伊朗局勢急遽升溫，會談主軸轉向中東情勢，特別是荷姆茲海峽的航行安全，以及日本可提出的「貢獻方案」，高市的外交能力備受考驗。

請繼續往下閱讀...

對於川普政府期待各國對荷姆茲海峽航行安全做出具體貢獻，但在戰鬥持續情況下，高市政府對於派遣自衛隊態度審慎。高市預計在會談中，一方面表達對「航行自由」的重要性支持，另一方面也將明確說明日本「能做與不能做的範圍」，在維持日美同盟，與避免捲入軍事衝突之間尋求平衡。

據白宮公布行程，高市與川普兩人會談，將於19日上午11時15分（台灣時間19日深夜11時15分）在白宮舉行，隨行的日本外相茂木敏充與經產相赤澤亮正也將出席，晚間則預定在白宮舉行晚宴。

不過，在領袖會談舉行前，時事通信報導，川普臨時取消工作午餐，以便延長會談時間，顯示議題的緊迫性與談判強度已超出原先安排。由於工作午餐通常由多部會官員共同參與，屬於政策協調層級，若被取消延長會談，將維持少數核心成員的閉門磋商，議題可能高度集中於安全與中東情勢，高市須直接面對美方對具體行動的期待。

除中東議題外，對中抑止仍是日方此行的重要戰略目標。日美預計重申「自由開放的印太」構想，並強調台海和平穩定的重要性，同時加強在稀土等關鍵物資供應鏈上的合作，以降低對中國的依賴。日本也希望透過擴大對美投資與經濟安全合作，強化同盟整體對中國經濟脅迫的應對能力，並在安全與經濟層面，形成更具體的嚇阻效果。

此外，雙方仍預計在能源項目達成成果，可望公布「日美戰略投資聯合聲明」，日本將對美進行能源投資，最多約730億美元，包括小型模組化核反應爐（SMR）與天然氣發電設施，以因應能源價格波動並強化供應鏈。這些投資屬於日美關稅協議中，對美投資5500億美元的第2階段。

高市原本希望在川普訪中前先行溝通，以避免美國繞過日本與中國交易，但隨著川普將重心轉向伊朗，甚至延後訪中行程，整體外交布局被打亂。日本政府內部也憂心，若無法就中東問題與美方形成共識，恐導致日美出現立場落差，反而削弱原本欲強化的對中抑止與戰略協調。如何在回應美方壓力的同時維持外交彈性，並兼顧印太安全布局，將成為此次高市訪美的最大考驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法