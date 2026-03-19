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    首頁 > 國際

    對伊戰爭無時間表 赫格塞斯：何時停戰川普決定

    2026/03/19 21:26 國際新聞中心／綜合報導
    美國戰爭部長赫格塞斯表示，對伊朗戰爭沒有結束的時間表。（法新社）

    美國戰爭部長赫格塞斯表示，對伊朗戰爭沒有結束的時間表。（法新社）

    美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）19日表示，3週前發動的對伊朗戰爭，目前沒有結束的「時間表」，而總統川普將是決定何時停戰的人。

    赫格塞斯在記者會上指出：「我們不想設定一個明確的時間表。」，「最終這將由總統來決定，屆時我們才能說：『嘿，我們已經達成我們需要的目標。』」

    赫格塞斯也回應1份關於五角大廈向國會要求超過2000億美元追加資金，以支付這場衝突開銷的報導。他表示，這個數字可能會有變動，「消滅壞人是需要花錢的。」

    赫格塞斯說，將與國會溝通，「確保我們為已經完成的事項，以及未來可能必須採取的行動，獲得適當的資金。」

    與赫格塞斯共同召開記者會的參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則指出，旨在提供近接空中支援的A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機，正在關鍵的荷姆茲海峽水域「獵殺快速攻擊艇」，AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機則用於伊拉克境內，鎖定與伊朗結盟的民兵組織。部分美國盟友也已開始使用這種攻擊直升機，來反制德黑蘭發射的自殺式無人機。

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