通行荷姆茲海峽船隻「徵收通行費」 伊朗國會議員提案

有伊朗國會議員提案，對通過戰略水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收通行費與稅金。圖為貨輪、油輪泊靠阿曼首都馬斯開特。（路透）

伊朗地方媒體今天報導，伊朗國會議員提案，計畫對通過戰略水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收通行費與稅金。

法新社報導，伊朗官員已表示，荷姆茲海峽的通行條件將無法回到2月28日美國與以色列聯合攻擊伊朗前的狀態。

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伊朗學生通訊社（ISNA）引述德黑蘭國會議員拉菲（Somayeh Rafiei）指出：「國會正在推動一項計畫，若要讓荷姆茲海峽成為運輸、能源與糧食安全的保障航道，各國就必須向伊朗伊斯蘭共和國支付通行費與稅金。」

拉菲強調：「伊朗伊斯蘭共和國將以實力、權威與尊嚴來建立海峽的安全，各國必須支付稅金作為回報。」

伊朗軍方已經襲擊多艘船隻，聲稱這些船隻無視不得通過該水道的「警告」。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）17日表示，海上交通「不會恢復到戰前狀態」。

近日伊朗已允許部分「友好國家」的船隻通過，同時警告將封鎖參與對伊朗「侵略行動」國家的船隻。

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也在訊息中表示，「必須果斷使用封鎖荷姆茲海峽這項利器」。

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