魯莽升高情勢！ 馬克宏促美伊談判停火 歐盟示警俄國正漁翁得利

卡達的拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣生產廠。（法新社）

以色列和伊朗最新一輪針對油氣生產設施的攻擊，顯著升高情勢後，引發國際憂心伊朗戰爭對全球的長期衝擊，歐洲領袖19日呼籲伊朗和美國直接談判停火。

《美國有線電視新聞網》（CNN）19日報導，法國總統馬克宏19日在布魯塞爾出席歐盟峰會前表示，這一波你來我往攻擊，是不顧後果的「魯莽升高情勢」，威脅到國際社會；他說，若中東能源產能被摧毀，「這場戰爭將會有更長久的影響」。 馬克宏呼籲美國和伊朗直接對話，希望各方「恢復理智」。

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歐盟執委會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）表示，伊朗對卡達的攻擊，是「造成更大混亂」，「很清楚的是，我們需要的是一個結束這場戰爭的出口，而非升高戰事」。她強調當前中東衝突與烏克蘭戰爭的關聯性，「俄羅斯正從中東戰爭中得利」。

以色列18日攻擊伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田，伊朗隨即以攻擊卡達的拉斯拉凡（Ras Laffan）設施報復。拉斯拉凡為全球最大的液化天然氣生產設施，佔全球供應量20%，而南帕爾斯則是全球規模最大的天然氣田，為伊朗與卡達共同擁有。伊朗19日的報復攻擊目標，還包括沙烏地阿拉伯和科威特的能源設施。

針對以伊最新一輪攻擊，川普表示，以國不會再攻擊南帕爾斯的設施，不過，他也揚言，若伊朗再次攻擊卡達，美國會以空前強度「炸毀整個南帕爾斯天然氣田」。

伊朗南帕爾斯天然氣田18日遇襲後，冒出烈焰濃煙。（路透）

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