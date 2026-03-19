為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    魯莽升高情勢！ 馬克宏促美伊談判停火 歐盟示警俄國正漁翁得利

    2026/03/19 21:07 編譯管淑平／綜合報導
    卡達的拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣生產廠。（法新社）

    卡達的拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣生產廠。（法新社）

    以色列和伊朗最新一輪針對油氣生產設施的攻擊，顯著升高情勢後，引發國際憂心伊朗戰爭對全球的長期衝擊，歐洲領袖19日呼籲伊朗和美國直接談判停火。

    《美國有線電視新聞網》（CNN）19日報導，法國總統馬克宏19日在布魯塞爾出席歐盟峰會前表示，這一波你來我往攻擊，是不顧後果的「魯莽升高情勢」，威脅到國際社會；他說，若中東能源產能被摧毀，「這場戰爭將會有更長久的影響」。 馬克宏呼籲美國和伊朗直接對話，希望各方「恢復理智」。

    歐盟執委會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）表示，伊朗對卡達的攻擊，是「造成更大混亂」，「很清楚的是，我們需要的是一個結束這場戰爭的出口，而非升高戰事」。她強調當前中東衝突與烏克蘭戰爭的關聯性，「俄羅斯正從中東戰爭中得利」。

    以色列18日攻擊伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田，伊朗隨即以攻擊卡達的拉斯拉凡（Ras Laffan）設施報復。拉斯拉凡為全球最大的液化天然氣生產設施，佔全球供應量20%，而南帕爾斯則是全球規模最大的天然氣田，為伊朗與卡達共同擁有。伊朗19日的報復攻擊目標，還包括沙烏地阿拉伯和科威特的能源設施。

    針對以伊最新一輪攻擊，川普表示，以國不會再攻擊南帕爾斯的設施，不過，他也揚言，若伊朗再次攻擊卡達，美國會以空前強度「炸毀整個南帕爾斯天然氣田」。

    伊朗南帕爾斯天然氣田18日遇襲後，冒出烈焰濃煙。（路透）

    伊朗南帕爾斯天然氣田18日遇襲後，冒出烈焰濃煙。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播