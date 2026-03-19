美、伊本可達成協議 阿曼外長批：以色列導致衝突失控

斡旋美伊談判的阿曼外交部長阿布塞迪（右起），2月26日在日內瓦與美國談判代表魏科夫與庫希納會面。（法新社檔案照）

曾居中斡旋美伊談判的阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）19日投書英國經濟學人週刊，直言美國與伊朗原本「極有可能」透過談判達成協議、避免戰爭，並嚴詞批評以色列導致衝突爆發，更指美國總統川普政府「已失去對自身外交政策的掌控」。

法新社報導，阿布塞迪在文中罕見地拋棄外交辭令，將這場戰爭稱為「災難」。他指出，過去九個月來，美伊兩國曾兩度「瀕臨真正達成協議」，包括去年6月時，談判最終卻以以色列與美國聯手攻擊伊朗收場。

請繼續往下閱讀...

阿布塞迪曾居中協調第二輪美伊間接談判，該輪談判於2月6日在阿曼重啟，最後一輪則於2月26日在日內瓦舉行。他寫道：「就在2月28日最新且最具實質性的談判結束後數小時，以色列與美國再次對這份短暫看似極有可能實現的和平發動非法軍事打擊，這令人震驚，卻不令人意外。」

專家指出，日內瓦談判桌上的具體內容極具重要性，因為川普正是以伊朗核計畫構成「迫在眉睫的威脅」為由，合理化這場戰爭。阿布塞迪指控「以色列領導階層」說服川普，相信「伊朗的無條件投降將在初步攻擊，及最高領袖哈米尼遇刺後迅速到來」。哈米尼於戰爭開打首輪攻擊中喪生。

阿布塞迪說，「美國政府最大的誤判，當然是讓自己被拖入這場戰爭」，「美國的朋友有責任說出真相」，而其中一項訊息「涉及顯示美國對自身外交政策失去掌控的程度」。

英國衛報本週披露，英國國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）出席了日內瓦最後一輪美伊談判，並認為伊朗的提案「重要到足以阻止倉促開戰」。一名匿名前官員向該報表示：「英國團隊對伊朗提出的條件感到驚訝。」據報導，美國談判團隊由川普特使魏科夫及其女婿庫希納組成，兩人並未帶領技術團隊協助處理複雜的核議題，鮑威爾則抨擊兩人為以色列服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法