路透社曝光最神秘街頭藝術家Banksy身分 律師斥責：侵犯隱私

圖為藝術家班克斯在倫敦皇家司法院外牆創作的一幅作品，描繪一名法官揮槌鎮壓示威者，被視為對英國當局對待抗議人士的諷刺。（路透社）

路透社近日整理出一份關於班克斯（banksy）的報導，爆料了著名街頭藝術家班克斯的真實身分，然而，班克斯的法律代表史蒂芬斯指出，報導其中部分內容為錯誤資訊，並斥責路透社的曝光行為，認為其做法會侵犯班克斯的隱私並干擾他的創作，甚至會危害其人身安全。

根據《路透社》（Reuters）報導，路透社於13日發布的一篇長達一年深度調查的報導，宣稱將揭露英國著名藝術家班克斯（Banksy）隱藏數十年的真實身分。報導指出，這位以諷刺與政治評論聞名全球的藝術家，其真名正是來自英國布里斯托、約莫52歲的甘寧漢（Robin Gunningham）。

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此次調查之所以能定調，關鍵在於路透社取得了一份2000年紐約警方的機密檔案，內容涉及一起當時的塗鴉逮捕案，文件中留有一份甘寧漢親筆簽名的認罪書，經由筆跡專家與班克斯後來的法律文件比對，證實為同一人。

最引人入勝的是，甘寧漢也在2008年左右，為了徹底躲避法律追蹤與大眾目光，合法改名為英國相當常見的姓名「大衛瓊斯」（David Jones），讓他可以如同水滴消失在海洋般平庸。

針對這場身分風暴，班克斯的官方代理機構害蟲防治辦公室（Pest Control Office）保持一貫沉默立場，不承認也不否認。然而，其法律代表史蒂芬斯（Mark Stephens）則公開發聲，「不接受」報導中提到的細節是正確的資訊，並嚴厲譴責路透社的揭露行為嚴重侵犯隱私，並強調「匿名性」是班克斯藝術創作中不可或缺的核心價值，一旦身分透明化，不僅可能使藝術家面臨過去非法創作的追訴風險，更可能破壞其作品中那種對權威體制的挑釁張力。

這項消息也在藝術拍賣市場引發軒然大波，專家分析，其真實身分的確認將為班克斯的作品提供更穩固的法律來源證明，對於高端收藏家而言反而是種保障。然而，對於廣大的支持者與街頭藝術愛好者來說，班克斯的魅力，卻是源於他那如同幽靈般穿梭在城市邊緣的神祕感。

路透社則強調，班克斯在文化與國際政治領域擁有極大影響力，其身分與生涯發展早已成為公眾關注的焦點。基於媒體監督的原則，路透社認為任何試圖形塑社會與政治論述的個人或組織，都應當接受透明的審查與問責。儘管匿名性是班克斯藝術創作中刻意經營且極具商業價值的特色，但也使其長期在缺乏監管的狀態下運作，因此揭露其真實身分，不僅符合公眾利益，更是落實第四權的必要手段。

班克斯（Banksy）是當代最具爭揮與神祕色彩的英國街頭匿名藝術家，自1990年起便以極具諷刺意味的模板塗鴉聞名全球。他的創作風格將黑色幽默與政治評論巧妙結合，針對資本主義、戰爭及威權體制進行無聲卻有力的控訴。班克斯的作品不僅出現在倫敦、紐約等大都會的斷垣殘壁，更曾深入烏克蘭戰區與加薩走廊，將街頭藝術提升至跨國界的社會運動層次，挑戰大眾對藝術邊界與公共空間的認知。

In 2018, Banksy's 2006 painting “Girl with Balloon” self-destructed right after selling for $1.4 million at Sotheby's London pic.twitter.com/XHzPsqSsGh — Interesting AF （@interesting_aIl） September 11, 2025

Banksy's identity has been debated, and closely guarded, for decades. A quest to solve the riddle took Reuters from a bombed-out Ukrainian village to London and downtown Manhattan — and uncovered much more than a name.



???? Read the full investigation: https://t.co/3WoD8uaKhC

✍️… pic.twitter.com/FKtwQVpPNA — Reuters （@Reuters） March 13, 2026

班克斯於烏克蘭基輔西北部一座被俄軍轟炸的毀損建築上，創作了七幅作品（圖為其中一幅），其作品以戰火廢墟為背景，象徵著抵抗、韌性與希望。（歐新社）

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