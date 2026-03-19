美以攻擊伊朗報復砲火難止 中東戰爭各國傷亡一次看

伊朗首都德黑蘭17日濃煙衝天。（法新社）

自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，並引發伊朗採取連串報復行動以來，中東各地已有數千人喪生。

以下為路透社彙整截至19日止，各方通報的傷亡統計數據。路透社尚無法獨立核實這些數據。

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伊朗

總部設於美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）17日指出，已有3114人喪生，其中1354人為平民，包含207名兒童。該組織數據來源包括現場報告、當地聯繫人、醫療與緊急救援機構及官方聲明。

伊朗官方媒體上週報導死亡人數為1270人；伊朗駐聯合國大使則於3月6日稱中東戰爭爆發以來，至少1332人喪生。目前尚不清楚數據落差的原因，亦無法確定是否包含3月4日美軍攻擊斯里蘭卡外海伊朗軍艦時喪生的104名官兵。

黎巴嫩

根據黎巴嫩當局統計，自3月2日以來，以色列空襲已造成至少968人死亡。世界衛生組織（WHO）指出，死者當中有超過100人是兒童。

伊拉克

伊拉克至少60人喪生，多數為什葉派準軍事組織「人民動員」（Popular Mobilisation Forces）成員。另有一名外籍船員在伊拉克港口附近的油輪襲擊中遇難。

以色列

以色列緊急救難部門表示，已有15名平民喪生，其中包括3月1日伊朗對耶路撒冷附近貝特西邁希（Beit Shemesh）發動飛彈攻擊時造成的9死。以色列軍方證實有2名士兵在黎巴嫩南部陣亡。

巴勒斯坦

在被占領的約旦河西岸，有3名巴勒斯坦婦女死於伊朗的飛彈攻擊。

美國

美國共有13名服役人員殉職。美軍證實，其中6人是在伊拉克上空加油機墜毀事故中喪生，另外7人則是在針對伊朗的軍事行動中陣亡。

阿拉伯聯合大公國

阿聯國防部指出，有8人在伊朗的攻擊中喪生，包括2名士兵。

科威特

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科威特則通報6人死亡，其中包括2名內政部官員與2名士兵。

敘利亞

敘利亞新聞社（SANA）稱，2月28日伊朗飛彈擊中斯威達省（Sweida）一棟建築，造成4人死亡。

阿曼

一向擔任美伊調解人的阿曼也出現首例境內傷亡，蘇哈爾（Sohar）工業區遭無人機襲擊，造成2人死亡。根據船舶管理公司，之前一枚投射物擊中阿曼首都馬斯開特（Muscat）外海的一艘油輪，造成1人喪生。

沙烏地阿拉伯

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沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）東南方的艾卡吉市（Al-Kharj）一處住宅區遭到一枚投射物擊中，造成2人喪生。

巴林☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

巴林內政部表示，兩起由伊朗發動的獨立攻擊事件共造成2人死亡。其中最近一起攻擊擊中了首都麥納瑪（Manama）的一棟住宅建築。

法國

法國則有1名士兵在伊拉克北部執行反恐訓練任務時，因無人機襲擊陣亡，另有6人受傷。

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