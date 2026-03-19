每天滑5小時代價 ！《世界快樂報告》：年輕人重度使用社群 幸福感顯著下滑

使用手機的年輕女孩。（路透檔案照）

根據19日發表的最新年度《世界快樂報告》（World Happiness Report），重度使用社群媒體，正助長年輕世代幸福感顯著下滑，尤其對英語系國家和西歐青少女的影響，格外令人憂心。不過，並非完全不用社群媒體，幸福感就會最高，關鍵在於社群媒體帶來的人際互動。

綜合路透、法新和美聯社報導，這份聯合國資助、由牛津大學幸福研究中心和蓋洛普民意調查中心合作發表的報告顯示，過去10年來，美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的25歲以下者，對生活滿意度的評估顯著降低，而長時間流連社群媒體，是造成此趨勢的一個關鍵因素。

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以滿分10分評分，過去10年來，這四個國家該族群對自己生活滿意度，平均降低將近1分。相較之下，同時期世界其他地區年輕人生活滿意度，平均而言均見上升。

報告共同編輯、牛津大學經濟學教授暨幸福研究中心主任戴奈維（Jan-Emmanuel De Neve）指出，比起促進人際社群連結的平台，演算法推送、被動瀏覽、大多為網紅式內容的平台，對使用者的負面影響比較大。

報告指出，青少女幸福感和重度使用社群媒體之間的負相關，尤其令人憂心。戴奈維說，社群媒體對幸福感的影響有其複雜性，不過，綜合數據顯示，每天使用社群媒體超過5小時的15歲少女，其生活滿意度低於使用時間較短的同齡女孩。

不過，並非完全不使用社群媒體，幸福感就會最高。根據報告，每天使用社群媒體不到1小時的年輕人，幸福感最高，超過完全不用社群媒體者。戴奈維說，「重度使用（社群媒體）與幸福感較低有關聯，但是刻意不用社群媒體的人，顯然也會錯失一些正面影響」。他表示，從中透露出的訊息非常清楚，「我們應該設法讓社群媒體回歸社群本質」。

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