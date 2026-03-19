美研議荷姆茲海峽護航「強制保險機制」 商業保險業者憂心遭排擠

荷姆茲海峽航運停擺，圖為一艘液化石油氣（LPG）油輪停泊於阿曼的希納斯。（路透檔案照）

根據英國金融時報19日報導，美國政府正研議要求接受美國海軍護航通過荷姆茲海峽的船隻，必須購買由美國政府提供的保險，此舉已引發商業保險業者強烈反彈，憂心政府將排擠民間市場。

由於荷姆茲海峽近乎封閉，大量船隻滯留波斯灣，推升布蘭特原油價格突破每桶105美元。美國總統川普日前承諾，美方將為尋求通過該戰略水道的商業船隻提供保險，並研擬海軍護航機制。美國國際開發金融公司（DFC）本月公布計畫，擬提供高達200億美元再保險，協助獲得海軍護航船隻通過海峽。

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據知情人士透露，政府內部討論要求尋求海軍護航的船隻，必須向DFC及安達保險集團（Chubb）聯合運作的保險計畫投保，而非向民間市場購買商業保險。DFC設想的費率約為投保成本的1%，遠低於目前商業保險公司，對無軍事護航船隻收取的3%至5%。以一艘投保價值2億美元的油輪為例，政府保險保費約200萬美元，商業保險則高達600萬至1000萬美元。

然而，此強制保險模式已激怒商業保險業者，他們主張受軍艦護航的船隻，應可向民間市場購買保險。多位保險經紀人指出，商業保險公司完全有能力承保此類風險，政府不應以公權力介入競爭。

目前海軍護航能否落實仍存在重大不確定性。美國海軍正設法研擬如何在護航過程中避免艦艇受損，因為這些艦艇可能面臨伊朗無人機、飛彈及滿載炸藥的快艇攻擊。知情人士指出，相關保險服務預計至少一週內不會上線。據了解，DFC也與美國國際集團（AIG）就承保該計畫進行磋商。

保險業高層對於油輪是否願意在美軍護航下航行仍存疑慮，一位保險公司高層表示：「我不確定海軍護航對伊朗而言究竟是嚇阻作用，還是會成為引發更多攻擊的誘因。」

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