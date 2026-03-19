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    首頁 > 國際

    高市早苗坦言訪美「很艱難」憂中東戰火恐延燒影響台海和平

    2026/03/19 20:49 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗昨日（18）抵達美國，今日（19）將與美國總統川普舉行備受矚目的首場正式峰會。（法新社）

    日本首相高市早苗昨日（18）抵達美國，今日（19）將與美國總統川普舉行備受矚目的首場正式峰會。（法新社）

    日本首相高市早苗昨日（18）抵達美國，今日（19）將與美國總統川普舉行備受矚目的首場正式峰會。然而，由於中東戰火蔓延，川普因盟友拒絕協助護航荷姆茲海峽而大表不滿，原本聚焦台海與經貿的訪美行程恐變調。高市早苗在出發前坦言，這將是一場「極其艱難」的對話，日本如何在憲法限制與美日同盟義務間取得平衡，並確保美軍不因中東戰事而削弱印太佈局，已成為當務之急。

    《美聯社》報導，這場會談原本被視為高市在川普月底訪中前，當面陳述日本立場的絕佳機會，但中東戰火改變了一切。川普近期多次在公開場合與旗下社群平台Truth Social砲轟盟友拒絕協助維護能源航道安全，甚至憤怒發文表示：「身為全球最強國家的總統，我們根本不需要任何人的幫助！」

    高市早苗作為已故前首相安倍晉三的門徒，一向採取對中強硬立場且堅定挺台，但此次會談正面臨前所未有的高壓。前美國副國務卿、現任策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）主席康貝爾（Kurt Campbell）指出，這是美日領袖會談中罕見的高風險時刻。高市必須設法證明日本在美方中東計畫中仍有其貢獻，以換取川普對台海與印太安全承諾的持續關注。

    然而，日本受限於戰後和平憲法「禁止行使武力」的規定，僅能維持自衛隊編制。專家分析指出，日本雖然在該區域有長期參與反海盜任務的小規模海軍存在，但若要加入美國領導的護航行動，高市必須克服極高的政治門檻，動用從未啟動過的「集體自衛權」。

    曾在拜登與歐巴馬政府服務的資深顧問江史東（Christopher Johnstone）分析，日本目前最擔憂的是美軍為了支援中東戰場，正將駐日兵力調往海外，這正好給了頻繁在台海周邊進行大規模軍演的中國可趁之機。

    高市早苗此行試圖展現日本作為美國堅實夥伴的地位，並希望以此換取川普對台灣議題與日本西南島嶼防務的更多重視。然而，在美國陷入中東戰火之際，如何確保華府不被分心並維持對印太區域的承諾，將是高市早苗此行的最大挑戰。

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